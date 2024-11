América no se confiará en la vuelta frente al Toluca, dice André Jardine

Durante la semana previa a que el América enfrentara al Toluca por la ida de los cuartos de final, se habló constantemente del 4-0 adverso que las águilas se llevaron del estadio Nemesio Díez, en la última fecha de la fase regular. La realidad, sin embargo, es que el equipo capitalino fue mejor en el primer duelo de la eliminatoria, se llevó el triunfo 2-0 y su director técnico, André Jardine, destacó los cambios que percibió en la escuadra que comanda.

“Para mí, fue un partido en el que jugamos con una buena dosis de inteligencia, fuimos estratégicos con las fortalezas de Toluca, no pudimos neutralizarlos en el último partido, pero el planteamiento fue muy bueno, las chances fueron nuestras, estuvimos cerca de la victoria, tuvimos paciencia y calma, es un rival que tiene una posesión en propio campo importante, un portero que sabe jugar con pies, la serie está abierta, estamos concentrados para el partido de vuelta”, dijo en conferencia.

Cuestionado sobre la posibilidad de que el conjunto azulcrema caiga en un exceso de confianza para la vuelta, como resultado de los dos goles que tiene de ventaja, el estratega brasileño reveló cómo se ha manejado el discurso y la mentalidad al interior del vestuario.

“Esto (el exceso de confianza) te aseguro que no va a pasar, el grupo es consciente, son cuatro tiempos, todavía hay dos más. Toluca, en su cancha, tiene más argumentos, más fuerza, debemos pensar bien, pensar en el partido con bastante calma, con los pies en la tierra, sin un centímetro de voluntad”, explicó.

El timonel emplumado también hizo referencia a la labor del atacante uruguayo, Rodrigo Aguirre, autor de las anotaciones con las que el club más laureado del futbol mexicano se llevó un victoria parcial.

“Debe ser una noche importante para él, para eso lo traemos, no tenía duda que era un delantero de nivel. No controlamos todas las cosas, las lesiones y urgencias, lo coloca en un momento importante, de punta, al frente, mostrando su calidad, estoy feliz por él, es una noche que trabajo en el que se le dieron las cosas”, expresó.

¿América buscará atacar o mantener la ventaja en la vuelta?

Jardine se negó a adelantar la postura y/o regresos que el América adoptará para el choque en la capital del Estado de México.

“Depende de todas estas cosas, debemos esperar cómo están los que jugaron, los que están cerca de regresar, ver lo que no salió bien, detalles que no fueron mejores. Me gusta que de un partido a otro se pueda encontrar una forma más sólida, obviamente no voy a anticipar nada, tenemos la certeza de que son días de estudio, todo será hasta el último día, estos días y horas son claves para poner la cabeza bien, es el último día en el que sabemos cómo vamos a jugar y cómo vamos a plantear el partido”, concluyó.

