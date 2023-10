Jardine habla del futuro de Igor Lichnovsky con América

Con un gol de Igor Lichnovsky, el América logró remontar al Mazatlán FC y llevarse la victoria en el Kraken. Con dicha anotación, son dos a la cuenta del defensor chileno y, al término del duelo en la Perla del Pacífico, el director técnico de las Águilas, André Jardine, fue cuestionado acerca de la posibilidad de contar con el defensor para los próximos torneos.

“Con respecto a Igor, linda actuación nueva y, justamente, veo la opción de tener a un central más de experiencia y necesitábamos a un jugador más y nos viene bien que siga, pero el momento de tomar la decisión (de quedarnos o no con él) se dará mas adelante”, dijo.

El estratega brasileño compartió su análisis de un encuentro en el que arrancó con un equipo ‘alternativo’ para dar descanso a los elementos que han sufrido mayor desgaste a lo largo de las semanas más recientes.

“Jugamos bien el primer tiempo y merecíamos irnos al frente, pero, en una falla defensiva, nos fuimos atrás, pero jugamos bien, buscamos el empate con los mismos 11 y, cuando volteas a la banca, te da muchas opciones para tener a Henry (Martín), Jonathan Rodríguez, Leo Suárez, (Álvaro) Fidalgo y todos los cambios son buenos. Éste es un privilegio que tengo y qué lindo que todos entran así. Todos los que entran hacen diferencia; éste es un argumento que tenemos y, muchas veces, se puede cambiar la historia del partido”, explicó.

Jardine también hizo referencia a la idea de mover la plantilla para darle actividad a quienes necesitan ritmo de cara a la recta final del Apertura 2023, en el que el conjunto de Coapa marcha líder, con 27 unidades de cosecha.

“Partido importante, porque era importante darle minutos a muchos jugadores y aire a otros. Nos acercamos a Liguilla y el futbol parece que sorprende al de frente. Para mí, era importante ver a jugadores y ver cómo reaccionan y como juegan y me gustó la personalidad, buscando, presionando. Sí fue una decisión muy pensada (la de rotar). No es normal jugar tres partidos en un periodo tan corto y no sé si otro equipo pasó por ese periodo en un intervalo corto entre tres partidos”, sentenció.

