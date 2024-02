Jardine revela la enfermedad que tiene Henry Martín

La alta intensidad con la que entrenó el centro delantero del América, Henry Martín, los días previos a enfrentar al Pachuca lo colocó como un candidato a retomar la titularidad en el Estadio Hidalgo; sin embargo, inició como suplente, al igual que en el partido contra el Real Estelí de Nicaragua, por la vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Finalizado el encuentro ante los Tuzos, el director técnico de las águilas, André Jardine, fue cuestionado al respecto y reveló que el capitán de su escuadra no estaba en condiciones para jugar desde el comienzo.

La enfermedad que limitó a Henry Martín

“No, sinceramente no estaba, tuvimos la mala suerte de que Henry tuvo dolor de garganta, era importante darle descanso, es el delantero más de área que tenemos. No conseguimos tenerlo, tenemos opciones, como hoy, de jugar con dos puntas, con (Julián) Quiñones de ‘nueve’ o Jonathan (Rodríguez) de ‘nueve'", explicó.

El timonel brasileño hizo una breve reflexión de las fallas que llevaron a sus dirigidos a caer en la ‘bella airosa’, con marcador de 2-1: “Estamos cometiendo errores increíbles, los jugadores del nivel que tenemos no suelen fallar, estoy ansiosos por una semana larga de trabajo, sólo trabajando la contundencia se puede lograr”.

Además de la crítica que hizo a sus comandados, Jardine, reconoció los méritos de la escuadra que comanda el uruguayo Guillermo Almada y enlistó algunos factores que, desde su punto de vista, influyeron para el tropiezo del cuadro capitalino.

“Siempre es una cancha difícil, Pachuca es un equipo bien dirigido, con una identidad sólida, con un ADN de campeón, siempre con una consistencia grande, compite mucho, es intenso, tiene jugadores muy potentes, tensos”, dijo.

Y concluyó: “la parte física pesó mucho, la cancha estuvo pesada con la lluvia de todo el día, no noté al equipo fresco frente a un equipo que sí lo fue, no puedes cometer errores importantes, tanto atrás como en frente, la diferencia fue ser contundentes al frente, errores que nos costaron muy caros”.

