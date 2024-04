Jardine, sorprendido por el nivel del New England Revolution

Después de que el América derrotó 0-4 al New England Revolution en la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, su director técnico, André Jardine, reveló que no esperaba tal disparidad en el primer juego de la llave.

“Me sorprendió. Imaginaba un partido bastante equilibrado, duro; New England tiene un equipo muy físico, intenso, con una forma de jugar que no facilita enfrentarles. Las cosas nos salieron bien, fuimos contundentes y eso hace toda la diferencia. A veces, controlas el juego, no la metes, el rival encuentra un gol y todo se complica. Es un partido para guardar por una forma de ejecutar prácticamente perfecta”, dijo en conferencia.

El técnico brasileño pide calma a jugadores y aficionados americanistas



Pese a la abismal diferencia en los primeros 90 minutos, el estratega brasileño pidió calma al sector más entusiasmado y aseguró que todavía no se sienten con el pase a las semifinales del certamen continental.



“Es un partido de 180 minutos, ya tenemos pruebas y experiencias que nos hablan de que hay que jugar todo el tiempo con la concentración máxima. El duelo sigue abierto y el partido de Vuelta va a ser muy duro. Vamos a ver si aprendimos con experiencias pasadas, vamos a ver si en este duelo conseguimos cerrar de mejor forma que en los últimos”, reflexionó.

El timonel azulcrema fue cuestionado sobre la destacada actuación de su guardameta, Luis Ángel Malagón, ovacionado por los americanistas que se dieron cita en Foxborough y, a la par, en redes sociales.

“Malagón viene en un nivel muy alto. Es un portero que trabaja con un nivel de concentración muy grande; independientemente de como esté el partido, él siempre quiere dejar la portería en cero, es su meta personal; lo veo siempre concentrado, muy atento. Los porteros de equipos grandes deben ser decisivos en momentos capitales”, explicó.

Jardine hace un análisis entre la Concachampions y Copa Libertadores

Por último, Jardine compartió un breve análisis en torno al contraste que suponen la ‘Concachampions’ y la Copa Libertadores.

“El comparativo es difícil, porque es la primera ‘Concachampions’ que juego y vamos sintiendo la competencia conforme avanza. La Libertadores está establecida desde hace mucho tiempo, tiene equipos de mucha jerarquía. La ‘Concachampions’ está en crecimiento importante, conforme la MLS avanza. Siento que, de aquí a algunos años, podremos compararlas, ahora lo siento injusto por el nivel de los clubes brasileños y argentinos. En la MLS, hay clubes en pleno crecimiento”, concluyó.