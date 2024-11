Jason Kelce rompe el silencio tras destruir el celular de un aficionado

El pasado sábado, Jason Kelce, leyenda de los Philadelphia Eagles, perdió los estribos cuando un aficionado insultó a su hermano Travis, estrella de los Kansas City Chiefs, por su relación con la famosa cantante Taylor Swift. En un arrebato, Jason rompió el teléfono del seguidor, un acto que quedó registrado en video y se hizo viral de inmediato. Dos días después, el exjugador de la NFL decidió disculparse públicamente, reconociendo que su reacción fue desproporcionada.

“Creo que todos vieron lo que pasó en redes sociales. Elegí enfrentar el odio con odio, y eso nunca es una buena opción. No lleva a un diálogo productivo”, expresó Jason, quien se retiró del emparrillado en marzo pasado. A sus 36 años, el campeón del Super Bowl LII con los Eagles reconoció que perdió el control y aseguró que intentará evitar este tipo de reacciones en el futuro.

El incidente ocurrió cuando Jason asistía a la transmisión de un partido colegial entre Penn State y Ohio State, donde fue abordado por un sujeto que, con el teléfono en alto, lo grababa mientras lanzaba un insulto despectivo hacia Travis por su relación con Swift. La frase ofensiva desató la furia del excentro de los Eagles, quien respondió arrojando el dispositivo del aficionado al suelo.

“Me enseñaron a respetar y fallé en ese momento”

Kelce admitió que no actuó a la altura de los valores que le inculcaron. “Me enseñaron a tratar a los demás con decencia y respeto, y en esa ocasión no lo logré. Pero prometo que de ahora en adelante será diferente”, agregó.

Además de sus apariciones en el ‘Monday Night Countdown’ de ESPN, Jason es coanfitrión del popular podcast ‘New Heights’ junto a su hermano Travis, un proyecto valorado en 100 millones de dólares.