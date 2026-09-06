Jason Walsh, entrenador de Matt Damon: los 6 movimientos que todos deberían dominar en el gimnasio

Matt Damon se ha caracterizado por experimentar importantes cambios físicos para protagonizar distintas películas. Detrás de varias de esas transformaciones aparece Jason Walsh, entrenador que también ha trabajado con figuras como Emily Blunt, Bradley Cooper, Brie Larson, John Krasinski y Miles Teller.

Sin embargo, el preparador físico no comienza sus programas con ejercicios extravagantes ni rutinas imposibles. Antes de aumentar el peso o la dificultad, Walsh busca que todos sus clientes dominen seis movimientos fundamentales. Según explicó, esta base permite entrenar con mayor confianza, corregir debilidades y mantener la constancia.

Los 6 movimientos que todos deberían dominar en el gimnasio

La metodología de Jason Walsh se concentra en patrones que el cuerpo utiliza tanto en el gimnasio como en la vida cotidiana. Estos son los seis movimientos que considera fundamentales:



Desplante: puede practicarse con una sentadilla dividida, un desplante hacia atrás o una sentadilla búlgara. Sentadilla: comienza al sentarse y levantarse de una silla antes de avanzar hacia variantes con peso. Empuje: incluye movimientos como las flexiones contra la pared, las lagartijas y el press con mancuernas. Jalón: puede trabajarse mediante un remo invertido, remo con mancuerna o dominadas. Carga: consiste en caminar sosteniendo peso, como ocurre en la caminata del granjero. Rotación: contempla ejercicios como el giro ruso, el corte de madera con mancuerna o el press Pallof.

Estos patrones se relacionan con acciones tan habituales como agacharse, subir escaleras, empujar una puerta, levantar un objeto o cargar las bolsas del supermercado.

sentadillas

Cómo realizar la rutina de seis movimientos

Para poner en práctica el método, los principiantes pueden elegir la variante más sencilla de cada categoría. Walsh recomienda completar entre dos y tres series de 10 a 12 repeticiones, con aproximadamente 60 segundos de descanso.

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En los ejercicios de carga, como la caminata del granjero, el trabajo puede realizarse durante 30 o 60 segundos por lado. El peso elegido debe representar un desafío, pero permitir que todas las repeticiones se completen con una buena técnica.

A medida que el movimiento se vuelve más sencillo, se puede incrementar ligeramente la carga o pasar hacia una variante de mayor dificultad.

Caminar con peso es uno de los ejercicios que implementa Walsh

¿Cuántos días por semana se deben practicar estos movimientos?

Jason Walsh incorpora estos patrones regularmente en los calentamientos de sus clientes. Esto no quiere decir que deban entrenarse con cargas elevadas todos los días, ya que la frecuencia y la intensidad dependen de la experiencia individual.

El Colegio Americano de Medicina del Deporte recomienda trabajar los principales grupos musculares al menos dos veces por semana. Su actualización de 2026 también remarca que la constancia resulta más importante que buscar una rutina perfecta o excesivamente complicada.

En México, solamente 41.7% de la población de 12 años o más declaró realizar deporte o ejercicio durante su tiempo libre en 2025, según el INEGI. Por ello, una rutina basada en movimientos sencillos y progresivos puede convertirse en un punto de partida accesible. En caso de sentir dolor o tener una lesión previa, la práctica debe adaptarse con ayuda de un profesional.