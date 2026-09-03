Esta fue la decisión de Cruz Azul con Erik Lira tras su fichaje frustrado al Mónaco

Erik Lira, quien recibió un mensaje muy emotivo tras su fallido traspaso a Europa, ahora deberá definir si vuelve a La Noria o analiza otra opción. Mientras tanto, Cruz Azul ya tomó una decisión con su capitán para lo que viene.

Lira no se irá al Monaco pero hay otras opciones. Mientras tanto Cruz Azul decidió darle algunos días más para permanecer con su familia y pensar qué hará después de la transferencia que no pudo concretarse. Mientras tanto, el club también contempla la posibilidad de que el futbolista continúe en La Máquina durante el Apertura 2026.

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¿Qué hizo Lira en los últimos días?

Erik Lira no se presentó al entrenamiento de Cruz Azul este miércoles, después de que se confirmara que su transferencia al Mónaco no pudo realizarse. El mediocampista tendría hasta el viernes para regresar al centro de entrenamiento del conjunto cementero.

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La situación también pone en duda su participación en el próximo partido de Cruz Azul contra Santos Laguna. El club esperaría algunas horas más para conocer la decisión definitiva del jugador, quien atraviesa un momento complicado.

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¿Por qué se cayó el fichaje de Erik Lira al Mónaco?

La operación entre Cruz Azul y el Mónaco avanzó durante las últimas semanas, pero terminó por caerse debido a una situación relacionada con Florian Balogun. El delantero estadounidense no quedó conforme con los procedimientos médicos realizados durante una negociación con Everton y finalmente decidió regresar al conjunto del Principado.

Carlos Aviña, director deportivo mexicano del Mónaco, explicó que la decisión de Balogun provocó que también se cancelara la operación por Lira. De esta manera, el mediocampista mexicano perdió la posibilidad de jugar en la Ligue 1.

|Instagram: Cruz Azul

¿Qué otros equipos aún pueden fichar a Erik Lira?

Cruz Azul todavía analiza alternativas para encontrarle un nuevo destino. Turquía mantiene abierta su ventana hasta el 4 de septiembre, mientras que Portugal y Grecia tienen plazo hasta el 15 de septiembre. También existe la posibilidad de Rusia, aunque por ahora no hay un destino confirmado.

Fuera de Europa, Al Jazira vuelve a aparecer como una alternativa. El club de Emiratos Árabes Unidos ya había presentado una oferta cercana a los 12 millones de dólares fijos más 2 millones en variables. Lira había priorizado Europa, pero tras lo ocurrido con Mónaco podría analizar nuevamente esa propuesta.

Si ninguna opción avanza, Cruz Azul también contempla que Erik Lira permanezca en el equipo. El mediocampista tiene contrato con La Máquina hasta junio de 2029.

