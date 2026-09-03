OFICIAL: Obed Vargas lucirá otro jersey en esta temporada 2026/27

Luego de que Atlético de Madrid decidiera si iba a prestar a Obed Vargas, finalmente la noticia más fuerte de esta semana fue que el mexicano sí cambiará de jersey para esta temporada 2026/27.

Mientras el Atlético Madrid vive un momento difícil con Julián Álvarez, Obed Vargas fue otro de los que podía salir y finalmente no lo hará. El cuerpo técnico encabezado por Diego Simeone decidió mantener al mexicano en el primer equipo a pesar de los rumores de una cesión. Eso sí, cambiará de dorsal en su jersey.

El nuevo número que lucirá Obed Vargas en su jersey

Obed Vargas utilizará el número 3 con el Atlético de Madrid durante la temporada 2026/27. El mexicano había portado el dorsal 21 durante su primera campaña con el conjunto colchonero, pero ahora cambiará.

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De esta manera, Vargas tendrá que acostumbrarse a un nuevo dorsal mientras busca consolidarse en el equipo dirigido por Simeone. El cambio de número también confirma su continuidad en el plantel, ya que lo registraron en la web de LaLiga.

La razón del cambio de dorsal de Obed Vargas

La modificación del jersey de Obed Vargas se debe a la llegada de Cristian el ‘Cuti’ Romero al Atlético de Madrid. El defensor argentino ocupará el número 21 que anteriormente pertenecía al mediocampista mexicano, por lo que el club asignó a Vargas el dorsal 3 para la campaña 2026/27.

El mexicano estuvo cerca de abandonar el equipo debido a que inicialmente no entraba en los planes del “Cholo” Simeone. Incluso aparecieron posibilidades de una cesión a otros clubes de LaLiga, entre ellos Getafe, Alavés y Sevilla.

Los detalles de Obed Vargas en el Atlético de Madrid

Obed Vargas llegó oficialmente al Atlético de Madrid el 2 de febrero de 2026, procedente del Seattle Sounders de la MLS. El traspaso representó una venta récord para el club estadounidense, con una operación cercana a los 3 millones de euros fijos más variables. El mexicano firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2030.

Durante su primera temporada, Obed disputó 12 partidos oficiales de LaLiga, 8 de ellos como titular, acumulando 739 minutos. Registró una asistencia y tuvo un 86% de efectividad en sus pases.

Además, Vargas se consolidó como internacional absoluto con la Selección Nacional de México y disputó partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ahora, con el jersey número 3, intentará ganarse un lugar en el Atlético de Madrid.