Javier Aguirre afirma que el acta arbitral mintió sobre su expulsión

Javier Aguirre, director técnico del Mallorca, fue expulsado en los últimos minutos del encuentro ante el Espanyol de la Jornada 12 de LaLiga y este domingo frente al Villarreal comenzará a cumplir el primero de dos partidos de sanción impuesto por el Comité de Competición.

El mexicano no estuvo de acuerdo con esta decisión y previo al encuentro de la Fecha 13, habló en conferencia de prensa, dejando polémicas declaraciones.

Santiago Giménez cree que México ganará el Mundial Qatar 2022

Te puede interesar: Doloroso resultado para los hombres de Javier Aguirre

“Lo que dice el acta sobre mi expulsión es mentira absolutamente”, señaló. “No estoy de acuerdo con la redacción del acta. Nadie oyó a Javier Aguirre decir nada. Sí escuché a Pablo (Maffeo, también expulsado) decir: ‘Esto es una puta vergüenza’, pero yo no dije nada y quiero protestar”, añadió.

“Veré el partido desde arriba y, la verdad se ve muy bien, pero a mí me pagan por estar abajo, no en un palco o en la oficina. Una sanción preventiva por salir en algún momento de mi zona técnica en el campo me parece perfecto, como ante el Sevilla, pero no una expulsión por algo que no dije. Y yo respeto a los árbitros, así que aguantaré una sanción injusta por la redacción del acta”, aseguró.

El sustituo de Javier Aguirre

En medio de esta polémica por su ausencia, Aguirre se mostró seguro de su ayudante, el mallorquín Toni Amor, y aseguró que “lo hará bien” en los banquillos del Ciudad de Valencia y de Son Moix, como ya lo hizo en junio de 2020 al sustituirle en una visita con el Leganés a Palma.

Te puede interesar: El Vasco Aguirre lanza polémica advertencia a México sobre Lewandowski

“Estará emocionado de dirigir al Mallorca en su casa”, señaló con respecto a la visita que el Atlético Madrid realizará el miércoles a la isla, y con el que cumplirá su sanción, concluyó.