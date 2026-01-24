Javier Aguirre: Estos partidos muestran el verdadero tamaño del jugador

La Selección Mexicana jugará ante a Bolivia este domingo 25 de enero en un partido amistoso que, más allá del resultado, representa otro paso en el proceso de selección y consolidación del grupo bajo la dirección técnica de Javier ‘Vasco’Aguirre. El estratega ofreció una conferencia de prensa en la que compartió sus impresiones sobre el encuentro y la relevancia de esta gira internacional.

Aguirre subrayó que este tipo de partidos ofrecen un aprendizaje mucho más profundo que los llamados “micro ciclos” de trabajo en México. “Es mejor esto que el mal llamado micro ciclo solamente, porque convives con el jugador, con el ser humano, con la persona, y los sometes a un ambiente diferente al que no está acostumbrado. Aquí es donde se ve el tamaño del jugador”, explicó. Para el técnico, sacar a los futbolistas de la comodidad de la Liga BBVA MX y ponerlos en escenarios distintos es fundamental para evaluar su capacidad de adaptación y su comportamiento bajo presión.

Javier Aguirre se siente satisfecho de la gira de la Selección Mexicana

El técnico nacional se mostró satisfecho con la preparación que ha tenido el equipo en esta gira, pues considera que le permite observar de cerca a los jugadores y tomar decisiones más acertadas sobre quiénes están listos para asumir un rol protagónico en la Selección. “Estoy contento con esta gira, con esta preparación porque me permite, a través de estos procesos selectivos, poder elegir a los más capaces”, afirmó.

Respecto al partido contra Bolivia, Vasco adelantó que habrá modificaciones en la alineación. Aunque no precisó el número exacto de cambios, señaló que podrían ser entre cinco o seis, dependiendo de lo que observe en la práctica previa. “Ya le dije al grupo que es muy complicado que jueguen los 27, pero los entrenamientos han servido y la convivencia me ha permitido conocerlos un poquito más”, comentó.

El duelo contra Bolivia se presenta como una oportunidad para que los jugadores demuestren su nivel en un contexto distinto, con un clima y circunstancias que pondrán a prueba su disciplina y carácter. Para Javier Aguirre, estos partidos son más que simples amistosos: son exámenes de personalidad y compromiso que ayudan a definir el rumbo del equipo rumbo a futuros compromisos oficiales.

¿Dónde ver el partido entre México vs Bolivia?

