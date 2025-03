Javier Aguirre revela si Santiago Gimenez y Raúl Jiménez jugarán JUNTOS vs Canadá

¿Ataque de lujo? Actualmente la Selección Mexicana tiene dos grandes opciones en la delantera, ya que Santiago Gimenez actualmente milita en el AC Milan de la Serie A de Italia, mientras que Raúl Jiménez, vive una buena racha goleadora en la Premier League con el Fulham que está buscando la clasificación a alguna de las competencias europeas.

Te puede interesar: Javier Aguirre revela tres TITULARES de México vs Canadá en Nations League

En conferencia de prensa oficial previo al partido de las semifinales del Final Four de la CONCACAF ante la Selección de Canadá, el entrenador mexicano Javier “Vasco” Aguirre, habló sobre la posibilidad de que juegue con los dos delanteros que viven un gran momento en Europa.

Entrevista con Javier Aguirre | Desde Los Angeles previo a la Nations League

¿Jugarán Santiago Gimenez y Raúl Jiménez juntos ante Canadá en el Final Four?

Cuestionado sobre la posibilidad de contar en la cancha con dos de los grandes delanteros mexicanos del momento, Javier Aguirre no se comprometió a decir si Raúl Jiménez y Santiago Gimenez jugarán juntos como titulares en el partido ante Canadá, sin embargo, confirmó que sí es posible adaptar su estilo de juego para que ambos artilleros compartan la cancha al mismo tiempo.

Te puede interesar: ¿Rival en Selección? Santiago Gimenez rompe el silencio y le dedica emotivas palabras a Raúl Jiménez

“Llamamos a los que creemos que están en mejor momento y luego tenemos que tomar decisiones con base al rival, por supuesto que caben Jiménez y Gimenez en el mismo esquema táctico, de eso no tengo ni una duda, luego veremos si somos capaces de encontrarles el sitio con balón y sin él y si juegan juntos o si uno va a la banca y el otro inicia. No me quita el sueño porque tenemos dos buenos jugadores en un gran nivel. Santiago trabaja bien a pesar de su racha sin goles, los dos están en buena forma y con gran actitud, puede iniciar los dos”, dijo Javier Aguirre en conferencia de prensa.

Números de Raúl Jiménez y Santiago Gimenez en Europa en la temporada 2024-25

Santiago Gimenez y Raúl Jiménez viven grandes momentos en Europa, pues la cantidad de goles conseguida en el Feyenoord, catapultó al “Bebote” al AC Milan, mientras que el ex delantero del América está aportando una buena cuota de anotaciones al Fulham que lo tienen en la mitad de la tabla de la Premier League.

Números de Raúl Jiménez:



Partidos : 33 (Premier League, Carabao Cup y FA Cup)

: 33 (Premier League, Carabao Cup y FA Cup) Goles : 12 (10 Premier League, 1 Carabao Cul y 1 FA Cup)

: 12 (10 Premier League, 1 Carabao Cul y 1 FA Cup) Asistencias: 3 en Premier League.

Números de Santiago Gimenez:



Partidos : 29 (Eredivisie, Serie A, Champions League, TOTO Beker, Copa Italia, Johan Cruyff Schaal)

: 29 (Eredivisie, Serie A, Champions League, TOTO Beker, Copa Italia, Johan Cruyff Schaal) Goles : 19 (7 Eredivisie, 2 Serie A, 6 Champions League, 2 TOTO Beker, 2 Johan Cruyff Schaal)

: 19 (7 Eredivisie, 2 Serie A, 6 Champions League, 2 TOTO Beker, 2 Johan Cruyff Schaal) Asistencias: 5

Te puede interesar: Gigante del futbol mexicano se perfila para fichar a Luis Chávez

México vs Canadá, horario y dónde ver en vivo Final Four Concacaf

El partido entre México y Canadá correspondiente a las semifinales del Final Four de la Concacaf podrás disfrutarlo este jueves 20 de marzo en punto de las 8:20 pm a través del Canal Azteca 7 y de televisión abierta y por el sitio web de Azteca Deportes.

México vs Canadá