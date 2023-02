Javier Aguirre, cerca de competencias europeas con el Mallorca

El Mallorca se aleja del descenso y empieza a soñar en grande. Luego de haber vencido al Villarreal en la Fecha 22 de LaLiga, el equipo se encuentra a dos puntos de los puestos de competencias europeas.

Con 31 unidades, el equipo dirigido por Javier Aguirre ocupa el octavo puesto de la clasificación, a dos unidades del Rayo Vallecano que es sexto en el torneo local.

Febrero el mes del amor, marzo el mes de la Selección Azteca

Javier Aguirre no se siente a salvo con el Mallorca

“Nos salgamos del discurso de la permanencia. No hemos conseguido nada aún. He visto cosas peores en la Liga española y con 31 puntos no se ha salvado nadie. Sé que la gente tiene derecho a celebrar la victoria y los cuatro goles ante un gran rival. No seré yo quien vaya a condicionar alegrías y tristezas, pero nosotros tenemos muy claro cuál es el objetivo final”, dijo Aguirre tras el partido disputado en la cancha de Son Moix, donde registran cinco victorias consecutivas.

Te puede interesar: Manchester City vendrá a México, esto se sabe al respecto

“Es algo totalmente anecdótico porque todavía no hemos conseguido nada. Me da mucho gusto por la gente que viene y que nos sigue cuando jugamos fuera. Agradecemos que vengan a apoyarnos. Las victorias son consecuencia de la comunión que se ha formado entre el equipo y la afición.

“Ante un rival con 10 fallaste y concediste goles y eso irrita un poco. Caray, no podemos hacer un partido perfecto. Nos costó superar al Villarreal y no estuvimos finos. El empate de ellos (2-2) lo regalamos. Ellos con diez nos hicieron dos goles, crearon ocasiones claras y eso no debería ser normal.

En la Jornada 23 de LaLiga de España, el Mallorca de Javier Aguirre visita al Espanyol de Barcelona, conjunto que se encuentra a un puesto de la zona de descenso.

Te puede interesar: ¿Quién es la competencia de Guillermo Ochoa en el Salernitana?