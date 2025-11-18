Javier Aguirre contundente con sus jugadores: ''El que no acepte la crítica, no sirve para esto’’

El empate sin goles entre la Selección de México y la de Uruguay quedó en segundo plano tras el comportamiento de la afición en el Territorio Santos Modelo. Los seguidores que se dieron cita en este cotejo abuchearon al Tala Rangel cada que tocaba el esférico por ser el elegido en lugar del local Carlos Acevedo. A todo esto, Javier Aguirre mencionó que la gente está en total derecho de expresarse y además, es el costo de ser figuras públicas.

En conferencia de prensa, el 'Vasco' abordó dicho tema: “Nos movemos en un entorno resultadista. Mi obligación es más allá de las estadísticas. He visto grandes respuestas de ciertos jugadores ante el reto de estar vistiendo la camiseta nacional. Todos estamos en el camino de la ilusión. El camino de intentar hacer un gran Mundial. El que no sepa estar sentado aquí y que no acepte la crítica, que no esté preparado para ser sometido a juicio público no sirve para esto. Necesitamos equilibrio emocional y estamos en ello. Debemos ser ejemplares para nuestra afición.'', mencionó el director técnico mexicano.

Responde a los abucheos hacia Rangel

Por otro lado, Aguirre destacó el comportamiento de Luis Ángel Malagón, Carlos Acevedo y Raúl Rangel en estos días: “Felicité a los tres porteros por una gran conducta. Después del partido se quedaron los suplentes haciendo trabajo en campo y atajaron muy bien. En la banca había gestos de complicidad. Hemos logrado que haya una competencia sana, nos une el escudo nacional.'', acotó.

