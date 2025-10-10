Javier Aguirre critica a la Costa Rica de Miguel Herrera: ''Tuvo suerte, le apedrearon el rancho’’

La Selección de Costa Rica ha dejado que desear en las eliminatorias mundialistas de la Concacaf. Sin Estados Unidos, México y Canadá, parecería que el combinado tico tenía prácticamente asegurado su boleto y más con un técnico que ya es mundialista; Miguel Herrera, pero la historia ha sido muy diferente.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Selección Mexicana empató con GIGANTE de Europa

Tras el empate sin goles contra Honduras en el Estadio General Francisco Morazán, Costa Rica es tercero de su sector por debajo de Haití y Honduras. En conferencia de prensa de México, Javier Aguirre fue cuestionado por el rendimiento de su compatriota y el ‘Vasco’ fiel a su estilo no se guardó nada. “Tuvo suerte, le apedrearon el rancho”, comentó el director técnico de México.

El panorama de Costa Rica rumbo al Mundial 2026

El conjunto dirigido por Miguel Herrera ha obtenido solo empates en los tres partidos que ha disputado en las eliminatorias de la Concacaf. Igualó con Nicaragua a un gol, dividió puntos en casa contra Haití tras un empate a tres goles y ayer jueves 9 de octubre empató sin tantos contra Honduras. Con solo tres unidades cosechadas, el ‘Piojo’ y compañía son terceros de su sector a dos puntos tanto de Haití como de la H.

El lunes 13 de octubre recibirán a su similar de Nicargua en busca de las tres unidades que aprieten el sector y será hasta noviembre cuando se defina el grupo. Visitarán a Haití el 13 de noviembre y cinco días después cerrarán su participación en la ronda final cuando reciban a Honduras.

Cabe recordar que, los tres primeros lugares de cada sector estarán en la Copa del Mundo 2026 y los dos mejores segundos lugares estarán en el repechaje internacional, es decir, hay tres boletos completos y dos medios para un total de nueve combinados.