ÚLTIMA HORA: Selección Mexicana empató con GIGANTE de Europa

La Selección de México sub-18 igualó a dos tantos con la sub-19 del Porto en su segundo partido de la gira en Portugal. Los comandados por Alex Diego derrotaron 2-1 a su similar del Sporting de Lisboa el pasado miércoles 8 de octubre y ahora, empataron con otro de los grandes del balompié luso.

Goles de Valenzuela y Gómez fueron suficientes para mantener el invicto en la gira y tener buenas sensaciones ante combinados europeos en sus propias condiciones. Será el domingo 12 de octubre cuando la Selección de México sub-18 encare su último partido amistoso ante la filial del Pacos Ferreira y así, dar por cerrada el tour en el ‘Viejo Continente’.

Selecciones menores brillando

El trabajo de Andrés Lillini continúa dando frutos en selecciones juveniles y prueba de ello es el tema del Mundial sub-20. México consiguió su pase a los cuartos de final tras golear a Chile y ahora, se verá las caras con su similar de Argentina. De hecho, el ex director técnico de los Pumas de la UNAM se encuentra en suelo chileno siguiendo los pasos del cuadro nacional.

Cabe recordar que, México no conoce la derrota en la justa mundialista sumando dos empates y dos victorias. Por otro lado, la Argentina va perfecto en el torneo hilando cuatro triunfos en la misma cantidad de partidos. La cita será este sábado 11 de octubre en punto de las 5:00 pm y recuerda que podrás seguir EN VIVO y GRATIS el resultado del partido por la página de aztecadeportes.com.