¡SE ACABARON LOS PRIVILEGIOS! Javier Aguirre pone orden en la Selección Mexicana

Javier Aguirre confesó que no habrá más permisos o caprichos en la Selección Mexicana . Fiel a su estilo, aseguró que deberá recuperarse el orgullo de portar el escudo de la selección y no habrá condiciones especiales para ningún jugador.

“Como lo han tomado, me vale madre, el que pone condiciones con una escala a ver a un cuate, esto no, en mis tres etapas, fui clarito, la puerta está abierta, no es obligación venir, debe ser un orgullo, así seas el goleador histórico, no me importa, Rafa Márquez y yo hemos estado en un montón de lugares y nos ven con respeto, hemos sacrificado un montón de cosas”, dijo el estratega de México.

Las exigencias de Javier Aguirre

Por otro lado, se refirió a lo que le pidió la Federación Mexicana de Futbol para los dos torneos oficiales del 2025, la Copa Oro y el Final Four.

“La Federación, cuando dices Federación es Duilio Davino, obviamente tengo comunicación con Ivar y Mikel, el canal es Duilio. No hemos hablado de ser campeones o no, se ha hablado del Mundial como el objetivo principal, ahí sí estamos enfocados, no tenemos la eliminatoria, pero sí estas competencias, a esto me dedico, he estado en ocho finales y he perdido cuatro, me duelen en el alma, el día que deje de dolerme una derrota, estaré liquidado”, expresó Aguirre.

¿Se avecina el doble 9?

Aguirre, mencionó que tendrá variantes tácticas para utilizar en el campo a Santiago Giménez y Raúl Jiménez, dos delanteros que atraviesan un gran momento con sus respectivos clubes.

“Tengo la fortuna de tener un equipo de trabajado, bien dices, estos dos están en buen momento, Julián, cómo intentar armar el rompecabezas, diría bendito problema, prefiero tener grandes delanteros, cuatro de todo para tener esta bronca, me la facilitan mis colaboradores, los técnico tenemos variantes técnicas, es cierto que en Selección es distinta en los equipos, en los equipos tienes uno o dos, pero en selección es así, los dos Jiménez”, sentenció Javier.

