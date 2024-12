¡EXCLUSIVA! Javier Aguirre habla sobre la presión de dirigir a la Selección Mexicana

Javier Aguirre es un viejo lobo de mar que se encuentra en su tercera etapa como entrenador de la Selección Mexicana, por lo que ha aprendido con el paso de los años a manejar la presión que le es natural a un puesto de tal envergadura. El veterano estratega azteca se sentó a conversar sobre ello en exclusiva con el ‘Warrior’ para los micrófonos de Azteca Deportes.

El ‘Vasco’ confesó que no tiene redes sociales, en parte porque llegaron al mundo cuando el era ya grande y también por lo que describió como “higiene mental”. A la par, dijo entender de mejor manera la crítica, pues sabe que desde el exterior en ocasiones se tiene una mejor perspectiva y que hay gente afuera que en ocasiones tiene la razón.

“La crítica, vas ganando peso, vas ganando edad, ganando aplomo, tranquilidad, equilibrio emocional. Es bienvenida, ¿por qué es bienvenida?, porque de repente yo dijo, ‘ah cab***n, este w** sí tiene razón’ (...), tú que estás de fuera, no te menosprecio, porque es muy fácil para mi decir ‘tú ni jugaste pi**he ‘Warrior’, no has ni entrenado’”, dijo el seleccionador nacional sobre la manera en que maneja dicho asunto.

“Antes me hacía daño”, confesó el estratega sobre la crítica que se efectúa con el fin de hacer daño. “Hay un dicho en España que dice que no ofende el que quiere, sino el que puede”.

Aguirre, que recientemente metió a México en el Final Four de la CONCACAF Nations League, se pronunció sobre las mentiras que se llegan a difundir alrededor de la ausencia de ciertos jugadores en la Selección. Lógicamente son situaciones que lo incomodan pero con las que ha aprendido a convivir.

“Sí he sufrido en el pasado, me han hecho daño muchas críticas arteras, que luego logras distinguir la que es de verdad falsa o la que va a hacer daño con un interés de por medio. Que cada vez hay menos, también debo decirlo”.

Se describió a sí mismo como un hombre que escucha más y se mantiene relajado en comparación a lo que sucedía en los procesos de 2002 y 2010.

Próximo partido oficial de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana volverá a la acción oficial el jueves 20 de marzo cuando se mida a Canadá en las semifinales del Final Four de la CONCACAF Nations League, el cotejo se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

