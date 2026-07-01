Javier Aguirre: “Fui uno de los que no pudo jugar ese quinto partido... significa mucho”

La Selección Mexicana avanzó a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras vencer a Ecuador por 2-0 en el Estadio Ciudad de México y aseguró su presencia en el quinto partido del torneo bajo el nuevo sistema de competencia. De esta manera, el combinado dirigido por Javier Aguirre logra un hecho histórico luego de estar 40 años sin poder pasar la barrera del cuarto partido.

Crédito: Mexsport

Al finalizar el compromiso, el director técnico Javier Aguirre se mostró visiblemente conmovido frente a los medios de comunicación y recordó sus anteriores procesos mundialistas, ya que sufrió eliminaciones prematuras en las ediciones de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010 al frente del equipo. En su discurso directo, el estratega remarcó el peso que cargaba por los resultados del pasado en este tipo de instancias decisivas: “Significa mucho para mí porque yo soy uno de esos que no pudo pasar al quinto partido y duele mucho… Y bueno creo que fue una bonita noche para los mexicanos”, aseguró el histórico estratega.

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México pasó la barrera y logró llegar al quinto partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Tras 40 años de ausencia, el conjunto mexicano logró de una vez por todas llegar al quinto partido. La última vez había sido también en México, en el Mundial de 1986. Sin embargo en las ediciones de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010 el combinado nacional estuvo muy cerca, llegando a octavos de final. En 2002, también bajo la dirección técnica de Javier Aguirre, México tuvo una gran actuación en la fase de grupos, logrando terminar en la primera posición del Grupo G, pero una vez en octavos de final, cayó sorprendentemente ante Estados Unidos por 2-0.

Nuevamente con Javier Aguirre al mando en Sudáfrica 2010, México integró el Grupo A y avanzó a la siguiente fase como segundo de su sector, empatado en puntos con el anfitrión. Una vez en octavos de final, el equipo mexicano se enfrentó a Argentina, sufriendo una derrota por 3-1 que sentenció su eliminación.