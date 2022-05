A Javier Aguirre no le tiembla la mano con los jugadores del Mallorca

España. El mexicano Javier Aguirre, técnico del Mallorca, luego de la goleada recibida ante Granada (2-6) no le temblará la mano para realizar cambios en el equipo buscando la salvación en LaLiga española.

El equipo del ‘Vasco’ enfrentará este miércoles al Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, ya con el conocimiento que la salvación ya no depende de sí mismo a falta de tres jornadas.



“Toda derrota trae consecuencias, y no dependemos de nosotros mismos por culpa nuestra, como le dije a los jugadores”, declaró Javier Aguirre en conferencia de prensa.

“Tengo clarísimo el equipo y la forma de jugar. De aquí al final no hay ningún escenario bueno, tenemos que salir a ganar porque recurrir a la calculadora no es buena receta”, apuntó el extécnico de la selección azteca.



“Sacaré a los once que veo mejor. Desde que llegué, mi objetivo ha sido buscar al jugador que ha estado bien en la semana en función del partido que tenemos. Y eso haré mañana. Saldrán los mejores que he visto desde la derrota ante el Granada”, respondió a ser cuestionado de si la plantilla ya se ha recuperado del duro golpe de perder ante el Granada.

Las consecuencias de la goleada ante Granada

Sobre las consecuencias del 2-6 ante el conjunto de Granada que envió a su equipo a la zona de descenso y las duras críticas del mallorquinismo en la redes sociales, el entrenador mexicano admitió que “el matrimonio entre afición y equipo se ha roto merecidamente”.

“Nada más terminar el partido pedí perdón inmediatamente. Lo hice como portavoz del sentimiento del vestuario; desde entonces boquita cerrada y a trabajar para el partido siguiente, eso es lo que hay que hacer”, afirmó.





“Un jugador que está en Primera División debe estar preparado para tener una presión hostil o amigable. Si no eres capaz de resistir la presión de la prensa o del público y no rindes como profesional no puedes estar en Primera. Y yo soy un convencido de que todos mis jugadores si son capaces de soportar esa presión”, remarcó Javier Aguirre.

Con información de EFE