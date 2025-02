Javier Aguirre, lee la cartilla a todos los seleccionados sobre lo que pasará, si rechazan las convocatorias

El entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, expuso este miércoles que de cara a los siguientes compromisos del combinado azteca, debe existir compromiso para viajar, participar en la convocatoria y estar en el proceso: ‘Si vienes obligado, mejor no vengas’.

El timonel se mostró enérgico ante el planteamiento, en el sentido si es necesario poner reglas para acudir a convocatorias, y dio una rotunda respuesta por lo que deja un antecedente.

Javier Aguirre pide compromiso para ir a Selección Mexicana

El entrenador de la Selección Mexicana, comentó a David Medrano y Carlos Guerrero ‘Warrior’ lo importante que es y será tener un compromiso y honor con Selección Nacional.

¿Qué condiciones o reglas vas a poner?

“No pondré reglas, pero sí me gusta el compromiso, si vienen por venir, obligados. Mejor no vengas. Pasaba que me decían que ‘es que tengo que hacer escala; Si no voy en business class; mi familia; tengo que ir a ver a a alguien’.

Entonces mejor que no vengan, si tienes que venir forzado, pues mejor ni vengas mi hermano. En la Selección Mexicana es un orgullo estar”.

El llamado de atención de Javier Aguirre con los posibles convocados

Así el entrenador Javier Aguirre fue enérgico al respecto y aunque no dijo nombres por ética y por ser algo íntimo de la Selección, parece que han habido varias situaciones en las que condicionan o exponen los jugadores situaciones que no son convenientes para ir a algún llamado.

Estando a menos de 500 días del próximo Mundial, será determinante la comunicación y disposición de todos, para tener el mejor llamado posible.

¿Cuándo es el siguiente compromiso de México en la Liga de Naciones Concacaf?

El 20 de marzo, se enfrentarán en Los Angeles la escuadra de Canadá ante el conjunto mexicano, correspondiente al Final Four.