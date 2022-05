Llegamos con el agua hasta al cuello: Javier Aguirre

España. El técnico Javier Aguirre reconoce que el Mallorca ha tenido altibajos desde que asumió el cargo de entrenador hace dos meses, pero ha insistido en que están “vivos” para pelear por la permanencia este domingo ante el Rayo Vallecano y en la última jornada frente a Osasuna.

“Lamentablemente no dependemos de nosotros mismos, llegamos con el agua al cuello, pero lo que hacemos tenemos que hacerlo bien y esperar que la suerte nos acompañe”, declaró Javier Aguirre en conferencia de prensa previa a la visita del Rayo Vallecano a Son Moix.

“Mañana no podemos repetir el lamentable partido, sobre todo en la segunda parte, que hicimos ante el Granada (el Mallorca cayó por goleada: 2-6)", añadió.

“Debemos estar mentalmente a tope, porque esta es una final, la primera en casa después del último partido en casa que fue lamentable. Y creo que estamos todos conscientes, empezando por mí, que le debemos eso a la afición, dar otra imagen, aunque después pase lo que tenga que pasar. Ojalá se combinen las cosas y lleguemos vivos al último partido”, apuntó el ‘Vasco’ Aguirre.

Javier Aguirre analiza a su rival Rayo Vallecano

El entrenador mexicano advirtió, asimismo, que el Rayo será un rival complicado: “Lleva dos años con el mismo ‘mister’, la misma base de jugadores. Es un equipo que juega muy bien al futbol. Si no estamos bien puestos con el Rayo vamos a sufrir porque es un rival que te quita la pelota, la trata bien. Si no estás bien te puede hacer un roto”.

Javier Aguirre, finalmente, se refirió al estado anímico y físico con el que sus jugadores afrontará la primera de las dos finales que tienen por delante.

“El equipo está muy metido en el partido, con muchas ganas, no con la ansiedad que nos pudo en el partido ante el Granada. Hemos trabajado muy bien en la semana y saldré con los once jugadores a los que he visto mejor para jugar ante el Rayo”, finalizó Javier Aguirre.