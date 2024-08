Estos serían los olvidados de Javier Aguirre para su primera convocatoria con la Selección Mexicana

Se viene el debut de Javier Aguirre con la Selección Mexicana, en su tercera etapa con el conjunto nacional. Las primeras dos terminaron al concluir los ciclos mundialistas de 2002 y 2010, y ahora este terminará al finalizar el Mundial de 2026, donde el cargo se quedará para Rafael Márquez, que estaría hasta la Copa del Mundo de 2030.

Su primer encuentro sería ante Nueva Zelanda, en el Rose Bowl de California, el próximo 7 de septiembre; mientras que el segundo duelo de la Fecha FIFA está programado para el 10 del mismo mes, pero ante Canadá, escuadra que llegó a semifinales en la pasada Copa América, duelo que se disputará en el AT&T Stadium, en Dallas.

Estos serían los futbolistas olvidados por Javier Aguirre para su primera convocatoria

Con los encuentros ya próximos a disputarse, Javier Aguirre y la Selección Mexicana no tardan en dar a conocer a los futbolistas que serán llamadas para dicha Fecha FIFA, donde se sabe que llamará a Alex Padilla, arquero del Bilbao, que tendría su primer llamada a la Selección Mayor; pero también se especula que habría varios que no serían llamados por diversos asuntos.

Guillermo Ochoa, no podría estar al no tener equipo, y no poder el permiso a un club, de acuerdo con información que reveló David Medrano hace ya algunas semanas. Asimismo, de los que militan en el futbol europeo, habría tres ausentes: Raúl Jiménez y Edson Alvarez, que vienen regresando de sus respectivas lesiones; mientras que Rodrigo Huescas estaría descartado, por el problema físico que presenta, y estaría de vuelta en las canchas una semana después de los duelos.

¿Cuándo entregaría la lista de su primera convocatoria Javier Aguirre?

La primera lista de Javier Aguirre para estos dos encuentros se estaría entregando durante esta misma semana, entre el jueves 29 y viernes 30 de agosto, y así los jugadores empiecen a llegar el fin de semana y concentrarse con el equipo a más tardar entre el lunes 2 y el martes 3 de septiembre, ya que el duelo ante Nueva Zelanda será el 7.