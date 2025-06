¡Castigado! Javier Aguirre no convocó a una figura a la Selección Mexicana por un tema disciplinario

Este viernes 6 de junio del 2025, Javier Aguirre detalló en conferencia de prensa el motivo por el que dejó fuera a una de las figuras de la Selección Mexicana. El jugador no fue convocado para los partidos amistoso y no estará en la Copa Oro 2025.

César Montes revela los aprendizajes que le ha dejado Rafa Márquez a la Selección Mexicana

Castigado sin ser convocado a la Selección Mexicana

El jugador de la Selección que no fue convocado fue Rodrigo Huescas. El mexicano se quedó en Copenhague para poder resolver su situación con las autoridades luego de ser condenado el pasado 5 de mayo de 2025 fue sentenciado a 20 días de prisión y aun no se ha dado a conocer la fecha en que tendrá que cumplir con la sanción.

Aguirre detalló que habló con él, pero se encuentra esperando poder pagar su sentencia. Javier le dejó claro que no aplicaba para ser jugador de la Selección Mexicana pues ha pedido seriedad en el proyecto y deben de predicar con el ejemplo.

Aclaró que Huescas no hizo nada grave, aceptó su culpa pero las leyes son las leyes y se deben de respetar.

“Hablé con él tres veces, esta esperando pagar su sentencia. Le dije que en este momento no aplicaba para ser jugador de la Selección Mexicana. He pedido seriedad, tenemos que predicar con el ejemplo. No hizo nada grave, pero las leyes son las leyes y hay que respetarlas. Aceptó su culpabilidad, se trató de un tema disciplinario.”

"He pedido seriedad" ⚽🫡 Las razones del técnico nacional para dejar fuera a Rodrigo Huescas

Huecas puede volver a ser convocado por la Selección Mexicana si se mantiene su buen nivel.