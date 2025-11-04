Javier Aguirre no lo nota y es uno de los mexicanos que más brillan en la MLS: su jugada que da vuelta al mundo

Faltan apenas 7 meses para que se juegue el Mundial 2026, donde México será uno de los tres países organizadores. En ese sentido, Javier Aguirre sigue ultimando detalles para la convocatoria para la Selección Nacional (donde un jugador no le cumplió) . En ese contexto, hay un futbolista que brilla en la MLS y una jugada suya da la vuelta al mundo.

Resulta que aunque el ‘Vasco’ Aguirre no lo ha tenido en cuenta para las últimas convocatorias, Obed Vargas (20) sigue brillando con el Seattle Sounders de la MLS . De hecho, fue la figura clave en el Juego 2 de los playoffs ante Minnesota United. El mexicano anotó un doblete y lideró a su equipo para forzar el Juego 3 de la serie.

@obed.vargas Obed Vargas comanda la Selección Mexican Sub 20, ya que es el jugador con más minutos en Primera División

El primero de los goles de Vargas este lunes llegó gracias a que capturó un rebote fuera del área y, de zurda y desde afuera del área, mandó el balón hacia el fondo de la red. El segundo tanto, por su parte, fue con su diestra, también en la puerta del rectángulo. Los rebotes lo favorecieron y él lo aprovechó.

Finalmente, el partido terminó 4-2 a favor del Seattle Sounders y todo se definirá en el próximo encuentro. “Creo que estos dos goles fueron importantes para el grupo y ahora tenemos confianza para el tercer partido”, sostuvo Obed Vargas en la rueda de prensa posterior al juego.

Los números de Obed Vargas en el Seattle Sounders

Partidos jugados: 129

Encuentros disputados como titular: 107

Goles: 8

Asistencias: 7

Tarjetas: 19 amarillas y 1 roja

Juegos de esta temporada: 40

G+A en esta temporada: 8 (6+2)

¿Qué posibilidad tiene Obed Vargas de ser citado por Javier Aguirre a la Selección Mexicana?

El mediocentro de 20 años apenas jugó 7 minutos para la Selección Mexicana, en el amistoso contra Estados Unidos del 16 de octubre de 2024, encuentro que terminó 2-0 para los aztecas. Desde entonces Javier ‘Vasco’ Aguirre no lo ha convocado.

Ahora México jugará la próxima Fecha FIFA ante Paraguay y Uruguay. No se descarta que Obed Vargas pueda ser citado por el Vasco, pero por el momento solo se trata de especulaciones y no hay nada confirmado.

