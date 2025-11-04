deportes
Nota

Javier Aguirre ya planearía reemplazar a Carlos Rodríguez con esta figura del América: lo que se sabe

El entrenador de la Selección de México estaría dispuesto a tomar una decisión que afectaría a Charly y beneficiaría a un jugador de las Águilas

Charly Rodríguez en México
Instagram Carlos Rodríguez / @charlyrdz
Marco Espósito | DR
Selección Azteca
El lugar de Carlos Rodríguez en la Selección Nacional de México corre peligro, debido a que Javier Aguirre podría tomar una decisión contundente en la próxima convocatoria. Esto perjudicaría al mediocampista de Cruz Azul, y le abriría las puertas a una de las figuras del América.

Recientemente, el periodista David Faitelson reveló que el entrenador del combinado tricolor tiene planes de llamar al español Álvaro Fidalgo, de gran presente en las Águilas , y convencerlo para que se sume al seleccionado. Esto afectaría a Charly Rodríguez, dado que comparten posición y rol en el campo de juego.

El futbolista formado en la cantera del Real Madrid llegó al América en 2021 y ya cuenta con la nacionalidad mexicana, por lo que el salto a la Selección Nacional parece un paso lógico en su carrera. En el actual Apertura, disputó 15 encuentros y aportó un gol.

Álvaro Fidalgo en el América
Instagram Álvaro Fidalgo / @alvarofidalgo

Pese a que Fidalgo ya vistió la playera de España, lo hizo en categorías juveniles. Esto quiere decir que puede jugar para México sin ningún inconveniente y formar parte del combinado nacional en la próxima Copa del Mundo que se celebrará en el país, en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

El presente de Charly Rodríguez en la Selección

Si bien atraviesa un muy buen momento en Cruz Azul, con tres goles y dos asistencias registradas en 15 juegos, Charly Rodríguez no convence a Javier Aguirre. Sus números en el combinado azteca no son los mejores y hace rato que no es titular.

En los últimos amistosos de México, el futbolista de Cruz Azul disputó nueve minutos ante Japón, 45 frente a Corea del Sur y 13 con Colombia; mientas que no entró al terreno de juego en ningún momento en el 1-1 contra Ecuador. Por si fuera poco, en la Copa Oro permaneció en la banca tanto en la semi como en la final.

Cruz Azul
Club América
Autor / Redactor

Marco Espósito | DR

marco@digitalroom.team

