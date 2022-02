Javier Aguirre no es para equipos grandes | El Dictado

La poca autocrítica que ha tenido Javier Aguirre tras el fracaso de Rayados en el Mundial de Clubes, subraya que no es un entrenador para equipos importantes.

Es una lástima encontrar a un entrenador que no tiene autocrítica, sensatez, y que después del papelón que se hizo en el Mundial de Clubes, el equipo de los Rayados de Monterrey no pueda tener la capacidad de reconocer.

Este ha sido el mayor y más rotundo fracaso en mucho tiempo. Porque podrá argumentar que en cinco ocasiones ha sido el mismo resultado pero las expectativas eran totalmente distintas y la inversión era totalmente distinta también.

A este equipo le han traído al entenador más caro de la historia de México. Le han traído a los jugadores más caros. Es decir, no es un equipo que tenga poco nivel, pero Javier Aguirre no ha encontrado la forma de jugar con ellos, porque él no tiene la capacidad para dirigir equipos grandes.

Con el Atlético de Madrid no le fue bien, y con la Selección Nacional fracasó en dos mundiales. El análisis completo se los comparto en el Dictado.