Javier Aguirre reveló posible fecha de retiro

Horas antes de dirigir su segunda final de Copa del Rey, Javier Aguirre dio a conocer que ya tiene un tiempo estimado para decir adiós a los banquillos. En entrevista con Christian Martinoli, periodista de Azteca Deportes, el director técnico del Mallorca se sinceró al respecto.

“Yo sí te digo que estoy cerca del retiro, estoy buscando tablas, no sé si un año o dos años, no sé si ahora mismo, si hay una oferta en otro ámbito”, dijo.

Te puede interesar: Javier Aguirre, reflexiona sobre la conferencia de prensa del partido vs Argentina

El objetivo de Cruz Azul en el Clausura 2024

Incierto el futuro de Javier Aguirre

El hombre que guió a la Selección Mexicana en las Copas del Mundo de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010 cumplirá 30 años como entrenador en 2026; sin embargo, en su propia voz, no es una garantía que llegue. De hecho, no tiene claro cuál será el siguiente paso en su carrera.

“No sé, porque también decía no voy a volver a México y fui a Monterrey, no me voy a regresar a España y volví a España”, expuso.

Con respecto a la posibilidad de buscar nuevos aires, en España, México o algún otro mercado, el ‘Vasco’ sugirió que ningún escenario está descartado, aunque aclaró que, por el momento, su familia y él se sienten cómodos en las Islas Baleares, su actual lugar de residencia.

“Necesito hablarlo con mi mujer, estoy muy bien en Palma. La afición me aprecia, me quieren bien, estamos cómodos Silvia y yo, mis hijos ya volaron por ahí, es una buena ciudad para estar prejubilados. No sé qué pueda pasar, porque nunca se sabe, esto es futbol, te decía que no pensaba volver a México y no pensaba volver a España y salieron estas cosas”, reflexionó.

Javier Aguirre y el Mallorca disputarán la final de la Copa ante el Athletic de Bilbao, que parte como favorito, al estar ubicado en la quinta posición de La Liga.

Te puede interesar: Explotan contra Santiago Giménez y piden que ya no le den el balón