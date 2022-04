Javier Aguirre revela el sistema para ganarle al Atlético de Madrid

El entrenador mexicano Javier Aguirre, puntualizo que le quedan “ocho vidas” en la complicada situación que vive con el Mallorca, y que por esa razón no pueden “despreciar ninguna”, ademas revelo la formula para ganarle al Atlético de Madrid, su siguiente rival.

El “Vasco” dirigió a los “Colchoneros” de 2006 a 2009 y reconoció que el Atlético de Madrid será un equipo difícil, “un rival que te va a exigir”.

“Solo tengo elogios para el trabajo que hace el Cholo (Simeone) en tantísimos años. Ellos vienen de una buena racha y nos va a exigir. No podemos equivocarnos, tenemos que ganar los duelos individuales y ser intensos porque necesitamos los puntos”, declaró Javier Aguirre en rueda de prensa previa al vital partido ante el conjunto rojiblanco.

Javier Aguirre debutará ante su afición

Fiel al estilo de Aguirre, el debut como local frente a su afición será ante una prueba fuerte, se trata del Atlético de Madrid, el estratega de 63 años llegó al conjunto mallorquinista hace dos semanas para sustituir a Luis García Plaza.

“El Atlético no regala nada y no creo que estén pensando en la Champions . Necesitamos el aliento del jugador numero doce que es nuestro público. Esta semana he visto bien a mis jugadores, el ‘animómetro’ está subiendo, pese a la derrota en Getafe y estamos preparados para recibir a uno de los grandes equipos de Laliga”, analizó.

La clave del Mallorca para mantener la categoría



El “Vasco” se mantiene optimista para tener viva la posibilidad de amarrar la permanencia, la cual está a 2 puntos, y le quedas ocho partidos.

“La clave es ganar en casa. Somos un equipo que se está jugando el descenso. por ello, tenemos que poner intensidad. Si no es así, apaga y vámonos. Eso no tiene sentido, entonces lo mínimo que le podemos pedir a nuestros jugadores, a profesionales, es eso, intensidad”, comentó.

Tras ser cuestionado sobre su planteamiento ante el Atlético de Madrid, Aguirre insistió que iba a intentar armar “el mejor” once posible para lograr un resultado positivo en su casa.

“Tenemos que defendernos, pero también atacar, aprovechar nuestras ocasiones porque necesitamos los puntos. Y eso, la efectividad arriba es un punto a explotar”, finalizó.

