¡Lo defiende! El MENSAJE de Javier Aguirre sobre Memo Ochoa

Javier Aguirre aseguró en conferencia que la portería de la selección mexicana no tiene dueño. El estratega de México no se animó a decir quién será el guardameta titular ante los hondureños en el Estadio Nemesio Diez.

“El error no es de Memo, es de mediocampo, ese error es táctico de mediocampo, el equipo está desbalanceado, la afición qué decirle, gracias, no sé el tamaño de dolor, no sé cómo sabes quién está enojado, decirle que estamos enfocados para el Mundial, todos estos son elementos son para elegir a los 23 jugadores que sean capaces de aguantar el Mundial, la presión, para ser un equipo equilibrado, para estar preparados para cualquier eventualidad”, dijo Aguirre.

Te puede interesar: Afición hondureña EXPLOTA por llevar el México vs Honduras hasta Toluca

Entrevista con Alexis Vega | Selección Azteca

Los jugadores que no han tenido minutos con Javier Aguirre en la Selección Mexicana

Por otra parte, habló de la toma de decisiones con respecto a los jugadores en la selección nacional.

“Son decisiones que uno toma, lo más fácil es sólo llevar a 23. Desde 1970 no hay una lista que agrade todos, si hubiera estado Henry y no Sepúlveda, también hubieran dicho algo. Siempre sobran y siempre faltan. Debuté con Atlante y Celaya, en 1996, es difícil argumentar estas decisiones, hablé con Henry porque creo que merecía una explicación. La selección nacional no es como un equipo, en selección es fácil, no te gustó, el siguiente, tenemos ese derecho, el elegir a los que creamos los mejores, me fijo en todo eso, en la reacción. Veo a un campo de juego”.

Por último, se animó a hablar acerca del nivel que han mostrado los futbolistas en México.

“Todos estos partidos enfocados, hacia elegir 23 jugadores para el Mundial, si hay o no Final Four, Copa Oro, todo va rumbo al Mundial. No sé quién ha jugado más o menos. Me gusta verlos a los jugadores en situaciones complicadas, son filtros, para la justa magna que el Mundial”. No cometer errores, hicimos dos errores que nos condenaron, cuidar detalles, ser escrupulosos, a veces da la impresión tirar un centro que encarar, tirar una pared, me da la sensación que nos falta la interpretación al jugo por parte de los jugadores. Es en dónde más nos hemos detenido, cuidar los detalles”, sentenció Javier.

Te puede interesar: Anuncian SANCIÓN a Honduras tras agresión a Javier Aguirre