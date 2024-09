Jugador revela que no había el mismo trato en la Selección Mexicana

En una reciente entrevista con Azteca Deportes, el experimentado lateral derecho de Tigres, Javier Aquino, reafirmó su decisión de no volver a vestir la camiseta de la Selección Mexicana. A pesar de que el técnico Javier Aguirre ha manifestado su apertura a convocar a jugadores de cualquier edad, el oaxaqueño de 34 años considera que su ciclo con el combinado azteca ha llegado a su fin.

“La selección creo que después de Rusia la dejé un poco de lado. Creo que tuve una conversación con la gente que tenía que tener una conversación, con mi familia, yo mismo, con mi entorno, y creo que era momento de hacerse a un lado. De dar paso a gente distinta, de también creo que personalmente ya no me sentía ya no me sentía a gusto, ¿no? En ciertos puntos no sentí que tuviera ese valor que se le daba a todos por igual, y la realidad es que sentí eso y creo que era mejor hacerme de lado, dejar eso por la paz”, expresó Aquino.

El paso de Javier Aquino en la Selección Mexicana

El jugador de Tigres recordó su paso por la Selección Mexicana, donde tuvo la oportunidad de disputar dos Copas del Mundo: Brasil 2014 y Rusia 2018. Sin embargo, su participación fue limitada, sumando solo 29 minutos en el partido de octavos de final ante Holanda en el Mundial de Brasil. En Rusia, bajo el mando de Juan Carlos Osorio, no tuvo minutos en cancha.

“Creo que tuve ocho años increíbles, viví un oro olímpico, fui a 2 mundiales, Copa América, de todo tipo de competiciones que disfruté en mi carrera, logros, sueños cumplidos, y era momento de decir hasta aquí. Me mantengo firme con esa situación. Además creo que hoy en día es mejor sumar. Mejor que vengan chicos nuevos, que tengan más piernas para empezar, que físicamente estén mejor, que tengan más ambición, que tengan más sueños, y creo que eso va a hacer que la selección vaya para arriba”, agregó Aquino.

Con estas declaraciones, Javier Aquino deja claro que su decisión de retirarse de la Selección Mexicana es definitiva. El lateral derecho prefiere enfocarse en su carrera con Tigres y darle la oportunidad a las nuevas generaciones de futbolistas mexicanos de representar al país.