Javier Aquino revela secretos sobre su carrera y su vida personal

A través de un video en su canal de Youtube, Javier Aquino, pieza clave de los Tigres habló de todo. Primero contó cómo era su vida antes de firmar con el conjunto de la UANL, al llegar en 2015 a la institución luego de su aventura por Europa en los equipos de Villarreal y Rayo Vallecano.

“Siempre he sido una persona de casa”, comentó Aquino, quien habló de que en el Viejo Continente extrañó a sus familiares y posteriormente dijo cuáles son sus momentos más felices: “Cuando paso tiempo con mi familia, mis padres, mis hermanos. Y cuando juego futbol”.

Es difícil jugar en Torreón: Aquino

El que fuera canterano de Cruz Azul también reveló en qué otra carrera se pudo haber desempeñado y si ha utilizado la fama para conseguir algo que quiera.

“Hubiera sido profesor de educación física, mi papá era profesor. Y siempre fue mi inspiración y motivación. En Oaxaca es muy común esta profesión [...] No me gusta ir por la vida diciendo que soy futbolista, pero sí he obtenido beneficios sin pedirlos. Aquí en Monterrey muchas personas que nos conocen nos tratan de distinta forma”.

Algunas curiosidades de la vida de Javier Aquino

Javier Aquino no es muy conocido por algún sobrenombre, pero cuando era más joven lo molestaban por un peculiar aspecto.

“Me apodaban ‘pancrema’, por unas galletas que se llaman así. Porque cuando me fui a vivir solo, después de los entrenamientos siempre me compraba unas galletas para comer, los compañeros me veían con eso y me decían así en fuerzas básicas”, contó entre risas.

Finalmente el futbolista de los Tigres confesó que cada vez le gusta más vivir en Monterrey, pero que aprecia mucho a Oaxaca, su estado natal. En especial por la comida y las tlayudas que son su platillo favorito, mientras que en Ciudad de México son “los tacos de suadero callejeros”.

Y entre sus gustos musicales habló de que Juan Gabriel es el artista que nunca puede faltar en sus tiempos libres, con la canción de ‘Querida’ como su favorita.