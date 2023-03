Javier Hernández mandó un contundente mensaje a la afición mexicana

La Selección Mexicana empató 2-2 en contra de los Reggae Boyz de Jamaica en el Estadio Azteca, pero a lo largo del encuentro los pupilos de Diego Cocca nunca tuvieron la ventaja, debido a que Jamaica abrió el marcador al minuto 7 con anotación de Bobby Reid para poner el uno a cero y gracias al autogol de Edson Álvarez al 32’ se habían vuelto a ponerse adelante, lo que género que los aficionados que se dieron cita en el Coloso de Santa Úrsula se molestaran y abuchearon a algunos jugadores del conjunto azteca, situación que reprobó Javier “Chicharito” Hernández.

Ochoa y Moreno se fueron abucheados del Azteca

La afición de México abarrotó el estadio con más de 60,000 presentes, quienes querían volver a ver a la Selección Azteca tras su participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022, aunque un sector de los presentes aún contaban con sentimientos encontrados por la participación del equipo de Gerardo Martino en dicho torneo, por lo que algunos jugadores como Guillermo Ochoa o Héctor Moreno fueron abucheados durante los 90 minutos cada que tenían contacto con el esférico.

“Chicharito” Hernández no compartió el accionar de la afición mexicana

Javier “Chicharito” Hernández dio su opinión en un streaming sobre la manera en que se comportaron los aficionados de México con su ex compañeros de la Selección Azteca en el juego en contra de Jamaica en el Estadio Azteca, debido a que considera que su apoyo no es igual cuando ganan que sus exigencias cuando no se dan los resultados; Moreno y Ochoa son de los jugadores con más apariciones en la historia de la Selección Mexicana, ambos con más de 130 apariciones.

“¿Dónde está el apoyo? porque cuando caen los goles y todo va saliendo muy bien no hay apoyo, festejas, no apoyas, y entonces cuando abucheas no estás apoyando. Creo que esa es la diferencia. Eso es lo que yo creo.”, analizó de manera contundente Javier “Chicharito” Hernández las actitudes que tomó un sector de la afición de México en contra de los jugadores.