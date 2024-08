¡Sensible baja! La estrella de Chivas que no jugará vs Tigres

Desde el pasado viernes 16 de agosto del 2024, se reanudó la actividad del Apertura 2024 con tres partidos, los cuales fueron: Puebla vs Rayados, Tijuana vs os y Atlético de San Luis vs Querétaro. Este viernes 23 de agosto del 2024, comienza la actividad de la jornada 5 del Apertura 2024 con todos los equipos en acción de la Liga BBVA MX.

Los partidos que se van a disputar en el fin de semana son: Querétaro vs Cruz Azul, Mazatlán vs Pachuca, Tijuana vs Monterrey, Necaxa vs Juárez, León vs os, Atlas vs Pumas, Tigres vs Chivas, América vs Puebla y Toluca vs Atlético San Luis.

Uno de los juegos más llamativos es el de Chivas y Tigres, encuentro que se va a disputar el sábado 24 de agosto del 2024 en punto de las 19 horas tiempo del centro de México. El partido será en el Estadio el Volcán.

La baja que tendrá de Chivas

El conjunto de Rebaño tendrá una sensible baja en la delantera del equipo, luego de que el jugador adelantó que se sigue recuperando de una lesión que lo ha mantenido entrenando aparte del plantel.

Se trata de Javier “Chicharito” Hernández, que el pasado jueves 22 de agosto del 2024, a través de una transmisión en vivo, reveló que no iba a estar en el encuentro ya que sigue recuperándose de una lesión.

“No juego, me estoy recuperando de una lesión”.

Se trata de un desgarre que aún lo podría tener fuera de las canchas por dos semanas más. Todo dependerá de su evolución en los próximos días.

El partido lo podrás ver totalmente en vivo y gratis a través de Azteca siete, en la app y sitio web de Azteca Deportes. Contará con el análisis y la narración de Carlos “Warrior” Guerrero, Luis García, Zague y David Medrano.

