Vasco Aguirre recuerda su etapa con la Selección Mexicana

Para hablar de la historia de la Selección Mexicana hay que hablar de Javier Aguirre, el estratega que estuvo en el banquillo en dos diferentes etapas; de 2001 a 2002 y de 2009 a 2010.

Durante esos dos años, el ‘Vasco’ conquistó la Copa Oro de 2009; después su última etapa con México, emigró al futbol de España, donde permanece hasta el momento.

La trayectoria del Vasco Aguirre con Selección Mexicana

Pero la historia que escribió Aguirre en el banquillo mexicano tiene muchas vertientes; en su primera etapa, fue el encargado de clasificar a México a la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002, donde también dirigió en su primera justa de esta clase.

Bajo sus instrucciones, la Selección Azteca avanzó a octavos de final tras derrotar a Croacia y a Ecuador en fase de grupos más un empate ante Italia; pero en la fase eliminatoria, México cayó 2-0 ante Estados Unidos, la que es considerada una de las derrotas más dolorosas en la historia del equipo.

En su segunda etapa, también dirigió una Copa Mundial, la de Sudáfrica, donde también avanzó a fase eliminatoria. En primera fase, México empató ante la selección local en el partido inaugural, después derrotó 2-0 a Francia, después cayó ante Uruguay y en octavos volvió a conocer una derrota, ante Argentina.

Vasco Aguirre recuerda sus victorias con México

El ‘Vasco’ habló sobre estas distintas etapas que vivió con México. “Nosotros ganamos siete partidos de eliminatoria en el Azteca. Me ha tocado ganarle a equipos como Brasil, Chile, Italia, Uruguay, Francia”, recordó, para después ser cuestionado sobre su estilo de juego, que se le identifica más como defensivo.

“Ve los partidos y nos van poniendo tópicos que está bien. A mí me gusta el futbol equilibrado y soy una persona que con lo que tengo trabajo, no soy muy exigente. Me gusta trabajar y no he faltado desde el 75’”, comentó.

Entre otras cuestiones, Aguirre habló sobre la nueva hegemonía de Estados Unidos sobre México, “no me parece llamativo, tú lo ves país contra país, pero es lógico que nos ganen en todo o en casi todo”, analizó, asegurando que el nivel que tienen actualmente en el balompié se debe a la constancia de mandar futbolistas a Europa desde jóvenes.