Te presentamos a todos los jefes de Cup Head incluyendo el DLC

Cup Head es uno de los juegos que retoma lo mejore de títulos pasados para adaptarlos a un videojuego modernos bastante complicado, desde su llegada a atraído bastantes miradas y creado un fanatismo bastante grande.

El título tiene una dificultad bastante elevada por lo que mucho no logran terminar Cup Head, aquí te traemos todos los jefes que tendrás que vencer junto a la nueva actualización.

Jefes de Cup Head

- Baroness Von Bon Bon

- Beppi the Clown

- Blaze Brothers

- Blind Specter

- Moe Tato

- Psycarrot

- Cagney Carnation

- Cala Maria

- Captain Brineybeard

- Ribby and Croaks

- Rumor Honeybottoms

- Djimmi The Great

- Dr. Kahl’s Robot

- Sally Stageplay

- Goopy Le Grande

- Grim Matchstick

- T-Bone

- The Devil

- The Root Pack

- Hilda Berg

- Wally Warbles

- Weepy

- Werner Werman

- Glumstone The Giant

- Moonshine Mob

- The Howling Aces

- Mortimer Freeze

- Esther Winchester

- Chef Saltbaker