¿Cuántos jugadores han logrado cuatro asistencias en un partido de Premier League?

Jérémy Doku jugó un partido para la historia este sábado en la goleada de 6-1 que el Manchester City le propinó al Bournemouth en la Jornada 11 de la Premier League, el joven internacional belga se despachó con cuatro asistencias para poner su nombre a la par de algunos grandes que lo hicieron previamente en el futbol de la isla.

Por si ello no fuera suficiente, el talentoso extremo de 21 años se encargó de abrir el marcador en el Etihad Stadium luego de una fluida triangulación con Rodri en las afueras del área que definió con disparo a segundo palo. Previo al medio tiempo puso dos pases de gol, el primero luego de bailar a un defensa y el segundo de forma circunstancial, pues estrelló su disparo en la espalda de Manuel Akanji.

Resumen Puebla 5-4 León | Jornada 16 Apertura 2023

Te puede interesar: Reacciones de la FALLA del penal de Panenka de Santiago Giménez

La fiesta siguió en el segundo tiempo, cuando sumó otras dos asistencias en el 64', a Phil Foden, y el 83', a Bernardo Silva. Por increíble que parezca, Erling Haaland no tuvo participación en ninguno de los seis goles que hizo el equipo de Pep Guardiola en una noche redonda. Todos los reflectores apuntaron a Doku, quien se une a un reducido grupo de futbolistas que han registrado cuatro asistencias en un partido de Premier League.

¿Qué jugares han logrado cuatro asistencias en un partido de Premier League?

El listado de jugadores que se han embolsado cuatro pases de gol en un solo encuentro de Premier League incluye a ocho futbolistas tras la enorme actuación de Jérémy Doku el sábado en el Etihad Stadium. Antes del belga, grandes nombres del futbol se instalaron en los libros de récords tras partidos de ensueño.

- Dennis Bergkanmp: Arsenal vs Leicester City, 1999

- José Antonio Reyes: Arsenal vs Middlesbrrough, 2006

- Cesc Fábregas: Arsenal vs Blackburn Rovers, 2009

- Emmanuel Adebayor: Tottenham vs Newcastle United, 2012

- Santi Cazorla: Arsenal vs Wigan Athletic, 2013

- Harry Kane: Tottenham vs Southampton, 2020

- Paul Pogba: Manchester United vs Leeds, 2021

- Jérémy Doku: Manchester City vs Bournemouth, 2023

Te puede interesar: Reacciones de la FALLA del penal de Panenka de Santiago Giménez