¿Cuándo debutará el flamante refuerzo de Cruz Azul en la Liga BBVA MX?

Cruz Azul debuta este sábado frente a Mazatlán en el Apertura 2025 y por ahora hay incertidumbre en saber si podrá contar Nicolás Larcamón con sus refuerzos Jeremy Márquez y José Paradela, recién llegados a la Ciudad de México.

Te puede interesar: Pumas: Un panorama poco alentador y lleno de ilusiones para el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Declaraciones de Jeremy Márquez

“La verdad no sé si haya posibilidades de jugar o no, pero creo que ya está todo entonces si me toca entrar cinco minutos o 90 minutos los voy a dar al máximo, la verdad estoy muy ilusionado por ya debutar acá", mencionó Jeremy Márquez en entrevista para Azteca Deportes.

VIDEO | Jeremy Márquez vuela de Guadalajara a la Ciudad de México, para sumarse a Cruz Azul

Por otro lado el mediocampista mexicano habló sobre la calidad de jugadores que tiene el conjunto celeste, algo que lo motivó para llegar a la capital del país.

“Yo creo que a lo largo de su historia siempre se ha visto por un buen futbol, la verdad que también yo me fijé en eso de la calidad de los jugadores que hay acá, lo reflejan adentro de la cancha, no solamente con los nombres, y la verdad si me llamó demasiado la atención la forma de juego y el proyecto ahora que viene Larcamón, y de verdad que cuando me lo plantearon, dije que sí", finalizó Jeremy Márquez.

Te puede interesar: ¿Quiénes calificarán a la Liguilla del Apertura 2025? Esto dicen los momios para Liga BBVA MX

¿Jeremy Márquez debutará con Cruz Azul el sábado?

Por ahora se desconoce si Jeremy tendrá actividad el próximo sábado en el primer compromiso de la Máquina este Apertura 2025 cuando reciban en el Olímpico Universitario al Mazatlán FC.