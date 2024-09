¡DA LA CARA!: Jerry Jones asume la culpa por los resultados de los Cowboys

Jerry Jones, propietario de los Dallas Cowboys, admitió que es justo culparlo por la falta de éxitos recientes del equipo, que no ha alcanzado un Super Bowl en casi 30 años. “Es muy justo. Aquí no se toma ninguna decisión que yo no apruebe. Estamos en un mal momento y debemos encontrar cómo salir de esto”, afirmó el empresario.

Los Cowboys, valorados en 10.320 millones de dólares según Sportico, atraviesan una de las mayores sequías de títulos en su historia. Desde que ganaron el Super Bowl XXX en 1995, el equipo no ha logrado llegar ni siquiera a una final de la Conferencia Nacional. El arranque de la temporada 2024 no ha sido alentador: tras vencer a los Cleveland Browns 33-17 en su primer partido, Dallas sufrió dos duras derrotas, 44-19 ante los New Orleans Saints y 28-25 frente a los Baltimore Ravens. Estas caídas han generado una ola de críticas hacia Jones.

Aunque el dueño de 81 años aceptó su responsabilidad, subrayó que sus decisiones están respaldadas por un equipo de expertos: “Tengo una gran influencia, pero hay muchas personas en los Dallas Cowboys que contribuyen con sus conocimientos”.

El equipo también ha estado bajo presión debido a la demora en asegurar las extensiones de contrato de figuras clave como el quarterback Dak Prescott (240 millones de dólares) y el receptor CeeDee Lamb (136 millones). Además, la salida de varios jugadores importantes ha complicado su rendimiento.

¿Cuándo juegan los Dallas Cowboys y contra quién?

Jones confía en que el equipo revertirá su situación cuando enfrenten a los New York Giants en la Semana 4, en un crucial partido de la división Este de la Conferencia Nacional. El duelo se jugará este jueves 26 de octubre de 2024.

“Estoy acostumbrado a las críticas, pero creo que saldremos adelante”, concluyó Jones.