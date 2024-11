Jerry Jones se sincera sobre el momento de los Cowboys: “No preveía los retos que estamos teniendo”

Los Dallas Cowboys no atraviesan el mejor de los momentos en la temporada actual de la NFL, pues el domingo pasado cayeron a manos de los San Francisco 49ers en Santa Clara y su récord es de tres victorias y cuatro derrotas. Este domingo viajarán a Atlanta para intentar vencer a los Falcons. Ante la situación de uno de los equipos más populares de la liga, el dueño Jerry Jones se sinceró en una entrevista para los medios oficiales de la franquicia.

“Creo que nos está yendo peor de lo que esperaba. Digámoslo así. No lo atribuyamos sólo con ellos dos (Zack Martin y Terence Steele)", dijo Jones. “Pero yo también entro en la ecuación. Es más duro y no anticipé los desafíos que estamos teniendo con este equipo, pero me acuerdo de los equipos que he visto que han tenido mucho éxito y se pusieron en buena posición y estaban 3-4", confesó uno de los propietarios más polémicos del medio.

Son varias las lesiones que los Vaqueros han sufrido a lo largo de la temporada, sobre todo en la defensiva, unidad que no ha contado con el espectacular Micah Parsons desde que saliera por una molestia en el tobillo durante la victoria frente a los Giants. DaRon Bland, uno de los corners más productivos de la NFL, apunta a volver pronto, pero ha sido descartado para el cotejo en Atlanta.

“Cuando miro los motivos por los que estamos aquí, realmente me cuesta superar la pura juventud, la pura inexperiencia en la línea ofensiva y me cuesta superar las pérdidas de balón. Te digo que cuando miras eso y sabes lo que las pérdidas de balón hacen por ti, en siete partidos, nosotros, los Cowboys, hemos perdido el balón 13 veces. El año pasado, en todo el año, sólo lo perdimos 16 veces. Trece veces lo perdimos. ... Es realmente un plus que hayamos ganado tres partidos”, sentenció Jones.

Dallas es tercero en la división Este de la Conferencia Nacional, por detrás de los Philadelphia Eagles y los sorprendentes Washington Commanders.

Dak Prescott hace un llamado a los Cowboys para el próximo partido

Dak Prescott, el quarterback de los Cowboys, hizo un llamado a sus compañeros previo al partido que tendrán contra los Atlanta Falcons este fin de semana.

“Hombre, para mí todos los partidos lo son, pero obviamente, como he dicho, 3-4, queda mucha temporada, pero el primer comienzo para poder decir eso con confianza es volver a ganar, sobre todo, teniendo un par de partidos en casa después de eso”, mencionó el lanzador.

