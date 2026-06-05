Al detalle: cuánto cuestan cada uno de los jerseys oficiales de México

Quedan pocos días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y los aficionados de la Selección Mexicana pueden conseguir los diferentes jerseys oficiales que acompañarán al equipo durante el torneo. Entre las opciones disponibles se encuentran los uniformes de local, visitante y tercera equipación, además de modelos especiales para hombres, mujeres y niños.

La colección oficial incluye versiones para aficionados y modelos de partido como los que utilizan los jugadores dentro de la cancha. Los precios varían según el diseño, los materiales y las características de cada prenda, por lo que existen alternativas para distintos presupuestos.

De acuerdo con la tienda oficial de la FIFA, estos son algunos de los precios de los jerseys disponibles para la Selección Mexicana:

Jersey de la primera equipación para hombre: 100 dólares

Jersey de partido de la primera equipación para hombre: 150 dólares

Jersey de la primera equipación para mujer: 100 dólares

Jersey de la primera equipación para niños: 80 dólares

Jersey de manga larga de la primera equipación: 110 dólares

Jersey de la segunda equipación para hombre: 100 dólares

Jersey de partido de la segunda equipación: 150 dólares

Jersey de la segunda equipación para niños: 80 dólares

Jersey de manga larga de la segunda equipación: 110 dólares

Jersey de la tercera equipación para hombre: 100 dólares

Jersey de partido de la tercera equipación: 150 dólares

Jersey de manga larga de la tercera equipación: 110 dólares

Jersey Oro de México: 160 dólares

Jersey conmemorativa México 1986: 110 dólares

FIFA World Cup 2026™ Host Country Mexico Jersey: 65 dólares

Jersey de entrenamiento previo a los partidos: 70 dólares

Los tres jerseys de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @miseleccionmx / X

Los jerseys más caros y más económicos de México

La prenda con el precio más elevado actualmente es el Jersey Oro de México, que tiene un valor de 160 dólares, mientras que las versiones de partido de las tres equipaciones se comercializan en 150 dólares. Por otro lado, la alternativa más accesible es la FIFA World Cup 2026™ Host Country Mexico Jersey, disponible por 65 dólares. También destacan los jerseys de entrenamiento previo a los partidos, cuyo costo es de 70 dólares.

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Las camisetas oficiales se han convertido en uno de los artículos más buscados por los aficionados mexicanos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, especialmente después de que se confirmara que la Selección Mexicana utilizará sus tres uniformes durante la fase de grupos del torneo.

La tienda de FIFA vende las jersey de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™|FIFA

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

TV Azteca llevará en vivo y gratis 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo encuentros de la fase de grupos, duelos de eliminación directa, semifinales y la gran final. Los aficionados podrán seguir los partidos más importantes del torneo a través de Azteca Deportes y sus plataformas digitales con la cobertura especial del evento.