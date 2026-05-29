Restan pocos días para que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ comience y los aficionados ya palpitan el debut de México en el certamen. El equipo de Javier Aguirre enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa en el Grupo A y llega con mucha expectativa ya que se encuentra invicto en el presente año. El foco estará puesto en sus delanteros: Julián Quiñones, Raúl Jiménez, Santiago Gimenez y Armando González.

La Selección Mexicana llega a la justa mundialista con un fuerte poderío ofensivo, factor que escaseó en ediciones anteriores. La inteligencia artificial de ChatGPT analizó el presente de cada atacante del combinado azteca y elaboró un análisis para conocer quién será el máximo goleador de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Su respuesta no fue una sorpresa, ya que escogió a Quiñones.

¿Por qué Quiñones sería el goleador de México?

La herramienta de OpenAI explicó que la razón principal de su elección es una combinación de presente goleador, confianza, rol ofensivo y contexto del grupo. México debutará ante Sudáfrica el 11 de junio, luego enfrentará a Corea del Sur y cerrará contra República Checa, según el calendario publicado por FIFA para el Grupo A. “El atacante que llegue con mejor ritmo competitivo puede marcar diferencia”, señala la inteligencia artificial.

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Quiñones llega con el argumento más fuerte: volumen goleador reciente. No es solo que haya marcado muchos goles, sino que llega con la confianza de haber sido el delantero mexicano más productivo de la temporada. Para ChatGPT, en un torneo corto, ese estado emocional pesa casi tanto como el sistema táctico.

Además, su perfil encaja muy bien con un México que puede necesitar atacar espacios, presionar alto y castigar transiciones. Quiñones puede jugar como extremo, segundo punta o atacante interior, lo que le da más caminos hacia el gol que un “9” puro que dependa exclusivamente de centros o del abastecimiento del equipo.

El delantero es pretendido por 3 equipos de Inglaterra.|@julianquinones33

Raúl Jiménez es otro candidato para ser goleador de México

De acuerdo al informe realizado por la IA, Raúl es el candidato más serio para pelearle ese lugar. Tiene jerarquía, experiencia mundialista, juego de espaldas, buen golpeo y un factor clave: los penales. En partidos cerrados, esa vía puede cambiar completamente la tabla interna de goleadores. Si Aguirre lo define como titular y ejecutor principal, Raúl podría terminar arriba con 2 o 3 goles.

Sin embargo, el punto a favor de Quiñones es que parece llegar con mayor explosividad y mejor dinámica de definición en jugada. Raúl ofrece más control y oficio; Quiñones, más actualidad goleadora.

En conclusión, ChatGPT determinó que el máximo goleador de la Selección Mexicana finalizará la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con dos o tres goles como máximo. Hoy en día, los candidatos son Quiñones y Jiménez, pero el delantero del Al Qadisiya cuenta con una leve ventaja.