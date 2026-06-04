CONFIRMADO: qué jerseys usará México en cada partido de la fase de grupos

Quedan cada vez menos días para el debut de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo de Javier Aguirre tendrá su estreno el próximo jueves 11 de junio contra Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México para abrir el Grupo A del torneo. A estas alturas, ya se conoce que la Selección Mexicana hará uso de sus tres camisetas durante la Fase de Grupos.

La Federación Mexicana de Futbol pudo confirmar qué jersey utilizará en cada uno de sus compromisos del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ donde le tocará enfrentar a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. El combinado azteca usará una vestimenta diferente para cada encuentro, una práctica poco común en el torneo ya que normalmente se alternan las equipaciones de local y visitante.

México utilizará sus tres uniformes en la Fase de Grupos|Crédito: @miseleccionmx / X

¿Qué jersey utilizará México en cada partido de Fase de Grupos?

Para el debut contra los Bafana Bafana programado para el jueves 11 de junio a las 13:00 horas, la Selección Mexicana utilizará su tradicional jersey verde el cual ocupa el lugar de equipación local. Tendrá un valor simbólico especial, ya que marcará el inicio del camino de México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ jugando en casa.

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Para el segundo partido establecido para el jueves 18 de junio a las 19:00 horas, México enfrentará a Corea del Sur con su nueva indumentaria con tonos negros y las franjas tricolor en sus mangas. Esta equipación ocupa el lugar de uniforme alternativo y los aficionados la presenciarán en vivo y en directo en el Estadio Guadalajara.

Finalmente, la Selección Mexicana cerrará la Fase de Grupos contra República Checa el miércoles 24 de junio utilizando su uniforme blanco. El partido está programado para iniciar a las 19:00 horas y este jersey ocupará el lugar de equipación visitante. Así es como el seleccionado azteca culminará la primera ronda en el Estadio Ciudad de México.

Los tres jerseys de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @miseleccionmx / X

México ultima detalles antes de su debut mundialista

México llega a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en la recta final de su preparación bajo el mando del 'Vasco' Aguirre. El combinado azteca ya tiene definida su lista de 26 jugadores, con Guillermo Ochoa rumbo a su sexta Copa del Mundo y Gilberto Mora como uno de los nombres más llamativos con apenas 17 años.

En estos momentos, el equipo trabaja con una concentración prolongada, pensada para fortalecer la unión del grupo antes del debut mundialista. Además, México cerrará su preparación este jueves 4 de junio ante Serbia en el Estadio Nemesio Diez, último amistoso antes del torneo, después de haber programado duelos ante Ghana, Australia y Serbia como parte del cierre de su camino mundialista.

