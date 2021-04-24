Jessica Korda continúa con paso firme en el Hugel-Air Premia LA Open

Jessica Korda superó una serie de grandes cambios el viernes en el histórico Wilshire Country Club para mantener el liderato en el Hugel-Air Premia LA Open.

Primero tuvo seis golpes de ventaja después de tres hoyos, después empató con la número uno del mundo Jin Young Ko en la ida y estuvo dos golpes atrás con tres por jugar, Korda hizo birdie en los dos últimos hoyos para tomar una ventaja de un golpe de cara a la ronda final.

"Sólo trato de ser paciente", dijo Korda. "Es difícil ganar aquí. Aún me quedan 18 hoyos y sólo quiero darme la oportunidad de ganar".

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La mayor de las Korda disparó un 68, 3 bajo par, para romper el récord de 54 hoyos del torneo con total de 16 bajo par. Ella misma igualó el récord del campo del evento con un 64 el miércoles y tiró un 65, libre de bogeys, el jueves para romper el récord de score de 36 hoyos en 13 abajo.

"Honestamente, sólo estoy golpeando en los lugares correctos", mencionó. "Las banderas estuvieron definitivamente más difíciles hoy que los últimos dos días, más escondidas, por lo que fue difícil ser agresiva en muchas".

It is the final round and @Thejessicakorda is attempting to become the first two-time LPGA winner this year 👏



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Korda igualó a Ko con un birdie de dos putts en el par-5 del 15, luego embocó desde 3 pies para birdie en el par-4 del 17 y a 2 pies en el 18. Cabe resaltar que Jessica ganó el Diamond Resorts Tournament of Champions, evento que abrió la temporada en enero y significó su sexto título en el LPGA Tour.

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Por su parte, las representantes mexicanas tuvieron un día difícil en el cual ambas registraron rondas por arriba del par. María Fassi sigue siendo la mejor clasificada. La jugadora de Pachuca, Hidalgo entregó una tarjeta de 73 golpes, 2 arriba de par, en la cual registró cuatro birdies, dos bogeys y dos dobles bogeys. Con un acumulado de uno bajo par, cayó hasta el puesto 38.

Mientras que, Gaby López hizo tres dobles bogeys y dos birdies para culminar el día con 77 golpes, 6 sobre par, y un acumulado de 7 arriba para el campeonato. La capitalina saldrá a la última ronda desde el puesto 76.

