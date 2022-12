Jesús Angulo se despide de Chivas con emotivo mensaje

Una de las bajas de Chivas que sorprendió a propios y extraños, fue la de Jesús Angulo. El ‘Canelo’ pasará a las filas de León, luego de haber sido uno de los futbolistas más regulares del Rebaño en el último año, con Ricardo Cadena como entrenador.

Angulo formó parte de la negociación entre Chivas y Grupo Pachuca por Víctor Guzmán, por lo que el siguiente torneo deberá de jugar para el León de Nicolás Larcamón. El atacante ya se fue de Guadalajara pero apenas mandó un mensaje de despedida para los rojiblancos.

10 preguntas rápidas con Jesús ‘Canelo’ Angulo, jugador de Chivas

Jesús Angulo se despide de Chivas

Mediante sus redes sociales, Jesús Angulo mandó un mensaje de despedida para Chivas y agradeció a todos los que formaron parte de su etapa como rojiblanco. No obstante, aseguró que no era la manera en la que quería salir del chiverío.

“Hoy toca cerrar una de las etapas más bonitas de mi vida, cumplí mi sueño, logré jugar en mis Chivas, pero como todo lo que empieza tiene que terminar. Hoy me toca decir adiós. Les deseo todo el éxito del mundo, a futuro espero que puedan llevar al Rebaño donde se merece porque sé que son un gran grupo y sé que lo van a lograr”, inicia el mensaje.

“Me voy agradecido con todas las personas que fueron parte de este proceso. No fue la manera en la que me quería ir, pero por algo pasan las cosas y los cambios siempre son buenos”, sentencia el mensaje del ‘Canelo’ Angulo.

Jesús Angulo se va de Chivas tras dos años de haber defendido la camiseta rojiblanca, luego de su paso por el Necaxa. A partir del Clausura 2023 jugará con los Esmeraldas, su quinto club dentro de la Liga BBVA MX.

