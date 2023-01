Leyenda de Cruz Azul podría retirarse tras el Clausura 2023

El Clausura 2023 podría despedir a una de las grandes leyendas del futbol mexicano. Se trata del veterano arquero de la Máquina de Cruz Azul, José de Jesús Corona, quien con 41 años podría poner fin a su carrera como profesional.

El arquero títular de los celestes tiene claro que su futuro en las canchas de la Liga BBVA MX está cerca de decir adiós, a pesar de que hoy por hoy se encuentra en el 11 inicial del conjunto que dirige Raúl ‘Potro’ Gutiérrez.

10 preguntas rápidas con Jesús Corona, portero de Cruz Azul

“Tuve una plática con el ingeniero (Víctor Vélazquez), le dije que me esperara para ver el tema físico; la idea es que pueda permanecer en la institución, ya veremos si me sigo sintiendo bien fisicamente. Seré sincero y si no estoy al 100, me haré a un lado”, dijo el veterano guardameta.

Los números de Jesús Corona con Cruz Azul

El oriundo de Guadalajara arribó a Cruz Azul desde 2009, proveniente de Tecos donde militó durante cuatro años y empezó a forjar su carrera como profesional, incluso llegando a jugar una final con dicha escuadra en el 2005, en la que cayó ante el América.

En total ha disputado 487 partidos como celeste, en los que ha recibido 526 goles y ha podido mantener su portería en ceros en 162 duelos. Con él en el arco la Máquina pudo romper la sequía de 23 años sin campeonatos en la Liga MX, cuando derrotaron a Santos en la Gran Final en el Clausura 2021.

Además del título ya mencionado, ‘Chuy’ suma un Campeón de Campeones, dos Copa MX, una Super Copa MX y una Liga de Campeones de la Concacaf.

¿Contra quién debuta Cruz Azul en el Clausura 2023?

Luego de ganar la Copa Sky ante Chivas el pasado 30 de diciembre de 2022, la Máquina debuta en el Clausura 2023 el domingo 8 de enero frente a Xolos, en Tijuana.