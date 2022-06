Jesús Corona pide tranquilidad ante ausencia de refuerzos

La Máquina de Cruz Azul vive su pretemporada en la Riviera Maya con nuevo entrenador y una nueva ilusión y aunque en el cuarto celeste se han anunciado cuatro bajas oficiales (Luis Ángel Mendoza, Rómulo Otero, Adrián Aldrete y Pablo Aguilar) en los últimos días, en el interior del equipo capitalino hay tranquilidad en la base que conservan los de La Noria.

“Tranquilos, por el momento nos estamos preparando de la mejor manera, una parte está aquí en la pretemporada, otros están con sus selecciones, pero de igual manera trabajando y siempre pensando en lo que viene, en buscar que seas un gran torneo próximamente”, platicó el portero, Jesús Corona, en entrevista para Azteca Deportes.

La última baja fue la del defensor paraguayo, Pablo Aguilar, del que algunos jugadores aprovecharon sus redes sociales para despedirse y enviarle un mensaje y el capitán cementero no fue la excepción.

“A los compañeros que se han ido pues siempre a quedar todo el agradecimiento, por todo lo que hicieron en la institución, estamos muy agradecidos con ellos”, agregó.

¿Qué pasa con los refuerzos de Cruz Azul?

Para “Chuy” la directiva ya está pensando en los jugadores que podrían llegar a reforzar a la Máquina en el Apertura 2022, pero por ahora, pide confianza a la cantera y a los jóvenes que están realizando la pretemporada en la Riviera Maya, donde incluso algunos ya vivieron la famosa “novatada”.

“Que estén tranquilos los aficionados, hay incorporaciones que se le está dando la oportunidad a los jóvenes de la sub-20, los canteranos que es algo importante también, tomarlos en cuenta y darles una oportunidad y de refuerzos me imagino que la directiva debe tener su plan, pero por el momento nos estamos preparando de la mejor manera...Me dio mucha risa, me parece que fueron dos compañeros los que estuvieron participando en la novatada y bueno, el derecho de piso, a mí me tocó también en su momento hace 19 años”, dijo.

La Máquina permanecerá en la Riviera Maya un par de días más realizando pretemporada, antes de viajar a Mérida, Yucatán donde enfrentarán a Venados de la Liga BBVA Expansión MX el próximo domingo, posteriormente el lunes 13 regresarán a la Ciudad de México a continuar su trabajo de pretemporada.