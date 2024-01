Jesús Dueñas le manda mensaje a Cruz Azul

Cruz Azul sigue trabajando en hacer cambios en el plantel del equipo, la directiva busca reforzarse y darle salida a otros jugadores con los que Iván Alonso y Martín Anselmi no cuentan para la temporada Clausura 2024 de la Liga BBVA MX.

Por el momento, la directiva celeste ha concretado la llegada de cuatro refuerzos al primer equipo, los cuales son: ‘Toro’ Fernández, Lorenzo Faravelli, Kevin Mier y Gonzalo Piovi. Mientras que en las salidas del equipo únicamente han confirmado seis por el momento, las cuales fueron: Moisés Vieira (Fortaleza), Ramiro Carrera (Atlético Tucumán), Augusto Lotti (Lanús), Kevin Castaño (Krasnodar), Diber Cambindo (Necaxa) y Sebastián Jurado (FC Juárez).

¿Qué pasó con Jesús Dueñas?

El pasado miércoles tres de enero de 2024, Jesús Dueñas compartió un comunicado en sus redes sociales en el que detalló que el martes dos de enero de 2024, se reunió con el representante legal de Cruz Azul para ser informado que ya no es futbolista del club.

El defensor señaló que fue una decisión de forma unilateral. Además, agregó que el abogado buscó que firmara un documento para recibir la mitad de lo que falta en su contrato y explicó que no aceptó.

“Buenas tardes. El día de ayer sostuve una reunión con el representante legal del equipo de fútbol Cruz Azul. En esta reunión se me notificó que de forma unilateral, es decir, que por parte de Club ya no soy futbolista Cruz Azul y se me deslinda completamente del club. El abogado arbitrariamente, a través, de un documento buscó que firmara para recibir solo la mitad de lo que falta en mi contrato, por obvias razones, no acepté”.

Dueñas detalló que todo llegaría a la liga por lo que solo agradeció en nombre de sus hijos y de él, todo el apoyo que le brindaron durante el proceso de esta situación. Además, aprovechó para mostrarse agradecido con Cruz Azul, por permitirle usar la playera durante seis meses.

“De igual forma, se hizo de mi conocimiento que todo esto llegaría a la liga, solo me queda agradecer en nombre de mis hijos y de un servidor el apoyo que me brindaron durante el proceso de esta situación. Asimismo, agradecido con Cruz Azul por la oportunidad de vestir esta camiseta durante estos seis meses. Ahora todo queda en manos de Dios!”.

