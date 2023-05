Jesús Fabela pegó ciclo con los Diablos Rojos del México

Jesús Fabela se inscribió en los libros de historia de los Diablos Rojos del México al ser el primer jugador del equipo escarlata, en batear el ciclo en el Estadio Alfredo Harp Helú, hecho que se dio este miércoles 17 de mayo frente a los punteros Tecolotes de los Dos Laredos.

El ciclo es una de las grandes hazañas en el beisbol, que consiste en conectar sencillo, doble, triple y cuadrangular en el mismo encuentro.

“Es uno de los momentos más especiales en mi carrera y más en este estadio. Es muy especial que me haya tocado hacerlo (batear el ciclo) aquí para ser parte de la historia del equipo”, comentó Chuyito Fabela.

Jesús Fabela y su hazaña pegando el ciclo

El segundo en el line up, desde su primer turno se fue marcando la especial noche, luego de que abrió el juego con triple. En la segunda entrada llegó el doble, en la sexta el sencillo y en la séptima entrada se concretó la hazaña con un jonrón de campo.

“Dejé fluir la adrenalina. No pensé más que en buscar pegar hit y seguir peleando en mis siguientes turnos. Había tenido una semana difícil y lo que buscaba era recuperarme”, recalcó ‘Chuyito”, quien se fue de 5-4 con cuatro remolcadas y tres timbradas.

DIABLOS

Fabela pegó el cuadrangular que le dio el ciclo

Fabela llegó a su turno del séptimo inning, sabiendo que necesitaba el cuadrangular para completar el ciclo y después de batear una línea por el central y ver que se le pasó al patrullero, decidió buscar el jonrón de campo.

“Yo solo corrí al cien como siempre lo hago y no me detuve. Cuando estaba corriendo hacia home, ya me estaba cansando y solo quería llegar al plato y me lancé con todo. La verdad no sabía si había sido safe o un out, porque el cátcher me bloqueó el home y no sentí si me tocó o no, pero lo que sí supe es que me entregué al cien para hacer la jugada”, recalcó al final del juego.

Guardará Fabela pelota del ciclo

“Esa pelota me la voy a llevar yo, sé que me la pidieron porque es un momento especial para el equipo pero esa pelota es un recuerdo que me quiero llevar para mí”, sentenció el pelotero.

Emmanuel Ávila había sido el último pelotero de los Diablos Rojos del México en lograr esta hazaña, lograda el 15 de junio de 2014. Alexi Amarista (El Águila de Veracruz) fue el primer jugador en lograr el ciclo en el Estadio Alfredo Harp Helú, el 22 de mayo de 2021.

ASÍ FUE EL CICLO DE JESÚS FABELA

Primera entrada: triple

Segunda entrada: doble

Sexta entrada: sencillo

Séptima entrada: home run

