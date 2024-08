Jesús Gallardo da detalles de cómo espera la Selección Mexicana de Aguirre

Todo parece indicar que Javier “Vasco” Aguirre incluirá en su primera convocatoria a Jesús Gallardo, por lo que será el regresó del tabasqueño con el combinado mexicano tras haber quedado fuera de la lista de Jaime Lozano para la Copa América USA 2024, en donde México no logró superar la fase de grupos tras solo conseguir un triunfo en contra de Jamaica.

Gallardo ya fue dirigido por Javier Aguirre en el reciente paso del director técnico mexicano con el Monterrey, por lo que ya lo conoce a la perfección; el tabasqueño era el lateral izquierdo titular indiscutible en la Pandilla del “Vasco”.

“Sobre la Selección (Mexicana), no he podido hablar con el “Vasco” (Javier Aguirre), lo tuve en Rayados. Siento que es un técnico que le gusta mucho exigir, trabajar bien. Si me toca estar en la Selección, voy a estar muy contento y muy feliz. La idea de llegar aquí a Toluca, primero que nada, fue para volver y retomar las convocatorias en la Selección y después buscar el título con el club. Estamos muy tranquilos, estoy muy emocionado, muy feliz aquí y estoy trabajando para ello”, comentó Jesús Gallardo en relación a su posible llamado a la Selección Mexicana .

El Toluca marcha en el tercer lugar de la tabla general del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX con 11 puntos, sin embargo, tanto para Jesús Gallardo como para el resto de los jugadores de los Diablos Rojos el objetivo marcado para este semestre es solo uno, el cual es salir campeones del futbol mexicano.

“La verdad que estamos al 100% concentrados. Desde que llegué y llegamos los nuevos, creo que el equipo tiene mucha hambre de buscar el título y también llegamos nosotros con esa hambre del título. Queremos darle una alegría, primero que nada, a nosotros, a nuestra familia y también a la afición que se lo merece, a ese gran club que hizo todo el esfuerzo para traer grandes jugadores y poder luchar por el título”, añadió Gallardo en relación a su objetivo marcado para el Ap 2024.

