Jesús Gallardo habla sobre cambios en la Selección Mexicana

La delegación de la Selección Mexicana ya ha regresado a suelo azteca tras caer eliminados en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022; el lateral izquierdo del combinado nacional, Jesús Gallardo, regresó a Monterrey, donde habló en relación al fracaso que implica el caer eliminado en dicha fase del Mundial, algo que no sufrían desde el Argentina 78.

Jesús Gallardo cuenta con más de seis años de experiencia en la Selección Azteca

Este fue el segundo ciclo mundialista de Jesús Gallardo con el combinado mexicano, debido a que estuvo presente en el camino a Rusia 2018, además de ser un titular indiscutible en dicho torneo bajo las órdenes de Juan Carlos Osorio, por lo que el canterano de los Pumas cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de Selección Azteca.

“Son muchísimas cosas que tienen que cambiar, que tienen que mejorar en el futbol mexicano en todos, no solamente los directivos, también los jugadores, la manera de ver el futbol, la manera de jugar los partidos aquí en la Liga, como te digo, nos relajamos”, declaró de manera contundente Jesús Gallardo en el Aeropuerto Internacional de Monterrey tras regresar de tierras qatarís.

Jesús Gallardo mostró un gran nivel en Qatar 2022

Gallardo fue uno de los jugadores mexicanos más destacados en Qatar 2022, al alcanzar un gran nivel en el terreno de juego, similar al que había mostrado en la Copa del Mundo de Rusia 2018, cuando llegó a ser ligado con clubes europeos por el intereses de dichas instituciones en hacerse con sus servicios, en especial el Atlético de Madrid del Diego Pablo “Cholo” Simeone, quienes se encontraban en busca de un lateral izquierdo.

“Individualmente me sentí bien, pero al final de cuentas no importa mucho eso, lo que importa era el resultado grupal, estábamos para hacer las cosas muy bien allá, pero no salieron como esperábamos”, confesó el tabasqueño en relación a su desempeño individual en contra de Polonia, Argentina y Arabia Saudita.

